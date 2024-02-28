Тайны космоса: пять вопросов, на которые нет ответов

В конце июня китайский луноход ”Чанъэ-6” успешно вернулся на Землю с Луны, впервые собрав образцы грунта с обратной стороны планеты. Для Китая, как и для человечества в целом, это огромный шаг в сфере изучения Вселенной. Однако несмотря стремление познать тайны космоса, люди не знают ответов на даже на самые простые вопросы.

Есть ли жизнь на других планетах?

Теоретически, если жизнь есть на Земле, то какие-то её формы могут быть и на других планетах. В наблюдаемую часть Вселенной (то есть та, которую мы можем отслеживать с помощью имеющихся у нас средств) входят около ста миллиардов галактик, каждая из которых представлена десятками миллиардов звёзд. У многих из этих звёзд есть свои планеты, и на любой из них может быть жизнь. Ответить на этот вопрос утвердительно можно только в случае обнаружения жизни на какой-либо планете. В Солнечной системе, которая образовалась вокруг центральной звезды, Солнца, потенциально обитаемой с точки зрения микроорганизмов планетой ученые считают Марс. Однако по сей день никаких доказательств жизни на Марсе обнаружено не было.

Из чего состоит Вселенная?

Никто точно не знает, ни что такое Вселенная, ни из чего она состоит. Большая часть вселенной представлена тёмной материей и тёмной энергией: первая состоит из неизвестных частиц, а вторая заполняет вакуум Вселенной, ускоряя её расширение. Только 4% процента Вселенной представлены частицами, которые известны, и лишь четверть от этого количества видна нам в виде звёзд и газовых облаков - скоплений газа между звёздами.

© Фото: Александр Кузнецов/ "Вестник Кавказа"

Что такое чёрная дыра?

Чёрные дыры одни из самых загадочных объектов в космосе. Несмотря на то, что они подробно изучаются, что это такое до конца не понятно. Если говорить простыми словами, чёрная дыра вовсе не дыра, а огромная концентрация тёмной материи в очень ограниченном пространстве. Чёрные дыры не излучают и не отражают свет, поэтому в телескоп их разглядеть не возможно. Учёные определяют чёрные дыры по тому, как они взаимодействуют с другими космическими объектами. В частности, интенсивная гравитация (сила притяжения) чёрных дыр заставляет звёзды вращаться вокруг них особым образом.

Что такое квантовая запутанность?

Квантовая запутанность - это странное и противоречивое явление, в рамках которого субатомные частицы (частицы, которые меньше атома) могут влиять друг на друга, даже если их разделяют миллиарды световых лет пространства. Самое удивительное в этом явлении то, что создав нужные условия, можно отправить две частицы в противоположные концы Вселенной, при этом воздействие на одну из них мгновенно отразится на другой, несмотря на то, что обмен информации между ними не происходит. По крайней мере, нам о нём ничего не известно. Суть в том, что ученым в 2015 году удалось экспериментально доказать существование такого явления, как квантовая запутанность, однако что именно за ним стоит по-прежнему загадка.

Как появилась Вселенная?

Одна из самых популярных и принимаемых учёными точек зрения в отношении рождения Вселенной - это теория Большого взрыва, предложенная в 1920х годах. Суть теории Большого взрыва заключается в том, что Вселенная началась как одна единственная точка, которая расширялась и росла на протяжении почти 14 миллиардов лет и сегодня представляет то, что мы о ней знаем. До теории Большого взрыва основной теорией создания Вселенной была божественная теория возникновения всего сущего. Даже если теория Большого взрыва верна, учёные не могут дать ответ на вопрос о том, что было до Большого взрыва и было ли что-то вообще.