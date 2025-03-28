Иранские активисты выразили готовность сопротивляться агрессии США

Активисты Ирана направили заявление генсеку ООН, в котором пообещали дать отпор любой иностранной агрессии, включая США. В нем они отметили, что угрозы Штатов с их страной направлены против не только властей, но и всего народа.

Свыше 300 представителей гражданского общества Ирана осудили угрозы США и пообещали дать отпор любой иностранной агрессии. Об этом говорится в совместном заявлении профессоров университетов, юристов, журналистов и других активистов, направленном генсеку ООН Антониу Гутерришу.

"Несмотря на то, что мы придерживаемся противоположных взглядов с правительством, мы — авторы этого заявления — будем защищать нашу страну всеми силами в случае любого нападения на Иран ради Ирана, человечества и мира во всём мире"

- заявление

В нем отмечается, что угрозы США в отношении Ирана – это не только нападение на правительство, но и на народ страны. Американский президент Дональд Трамп хочет решать проблемы с помощью силы и войны, считают иранские активисты. С их слов, он также нарушает Устав ООН и ставит под угрозу весь мир.

К тому же, в заявлении говорится о недопустимости иностранного вмешательства в обеспечение безопасности и демократии Ирана.

"Мы пережили тяготы войны и не хотим новой войны. В прошлом веке Иран не развязывал войн, но в случае иностранной агрессии он выступит против неё со всей своей мощью"

- заявление