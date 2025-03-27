Трамп обвинил Иран в эскалации на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран несет ответственность за эскалацию на Ближнем Востоке. По словам лидера США, у Тегерана появились финансовые возможности влиять на ситуацию в регионе.
"На Ближнем Востоке прямо сейчас происходит много всего того, что нужно утихомирить. (...) И это все случилось, потому что Иран, как вы знаете, раньше никому не давал денег, потому что у него не было денег. Теперь же у него денег много. Посмотрим, что будет дальше"
– Дональд Трамп
По словам Трампа, США не имели проблем с Ираном до терактов ХАМАС в октябре 2023 года.
Как сообщил глава США, на предстоящей встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху лидеры двух стран обсудят тарифы на израильский импорт.
Согласно информации американских СМИ, премьер Израиля также планирует обсудить с Трампом удары по иранским ядерным объектам, если Вашингтон не сможет договориться с Тегераном.
Отметим, что ранее глава дипломатии Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности Ирана к переговорам при условии отмены санкций против Тегерана. При этом напрямую власти Ирана контактировать с США по-прежнему не планируют, рассчитывая на посредников.