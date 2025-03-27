Вестник Кавказа

Трамп обвинил Иран в эскалации на Ближнем Востоке

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Лидер США Трамп заявил, что Иран поддерживает нестабильность на Ближнем Востоке, используя возросшие финансовые возможности.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран несет ответственность за эскалацию на Ближнем Востоке. По словам лидера США, у Тегерана появились финансовые возможности влиять на ситуацию в регионе. 

"На Ближнем Востоке прямо сейчас происходит много всего того, что нужно утихомирить. (...) И это все случилось, потому что Иран, как вы знаете, раньше никому не давал денег, потому что у него не было денег. Теперь же у него денег много. Посмотрим, что будет дальше"

– Дональд Трамп 

По словам Трампа, США не имели проблем с Ираном до терактов ХАМАС в октябре 2023 года. 

Как сообщил глава США, на предстоящей встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху лидеры двух стран обсудят тарифы на израильский импорт. 

Согласно информации американских СМИ, премьер Израиля также планирует обсудить с Трампом удары по иранским ядерным объектам, если Вашингтон не сможет договориться с Тегераном. 

Отметим, что ранее глава дипломатии Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности Ирана к переговорам при условии отмены санкций против Тегерана. При этом напрямую власти Ирана контактировать с США по-прежнему не планируют, рассчитывая на посредников.

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