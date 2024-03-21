Джейхун Байрамов и Сахиба Гафарова выразили соболезнования семьям погибших россиян

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразили в контактах с российскими коллегами соболезнования в связи с терактом в "Крокус Сити холле" и решительно осудили это чудовищное преступление.

Азербайджанское государство, в первые же часы после теракта в "Крокус Сити холле" выступившее с осуждением этого преступления против человечности, продолжает выражать соболезнования семьям погибших. В частности, сегодня состоялись телефонные переговоры глав МИД России и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова.

Азербайджанский министр иностранных передал через российского коллегу глубокие соболезнования близким жертв теракта, а также пожелания скорейшего излечения всем раненым. Байрамов отметил, что АР прекрасно понимает, что такое быть жертвой терроризма, и выступает принципиально против любых форм террористических действий.

Также к российским коллегам, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Госдумы Вячеславу Володину, направила обращение по случаю теракта глава Милли Меджлиса Сахиба Гафарова. Она также заявила о решительном осуждении чудовищного злодеяния в "Крокус Сити холл".