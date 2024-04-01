Вестник Кавказа

Турецкие спецслужбы избавили Москву от теракта

Здание концертного зала “Крокус Сити Холл“ после теракта
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Помимо террористического акта в торгово-развлекательном центре "Крокус сити холл", произошедшем в подмосковном Красногорске 22 марта, боевики запрещенной в России группировки "Вилаят Хорасан" готовили еще один крупный теракт в Москве.

Боевики запрещенной в России группировки "Вилаят Хорасан" готовили в Москве еще один крупный теракт, о котором российских коллег предупредили спецслужбы Турции, пишет проправительственная турецкая газета Hürriyet.

"После первого нападения на концертный зал террористическая группировка запланировала второй теракт. Они собирались напасть на переполненный торговый центр. Турецкая разведка предотвратила этот второй крупный теракт, связавшись с Москвой"

- обозреватель газеты Ханде Фырат

Турецкие спецслужбы долго отслеживали деятельность местной ячейки организации, подозревая ее в причастности к нападению на католическую церковь Святой Марии в Стамбуле. Это позволило задержать и допросить нескольких ее участников, которые и рассказали о подготовке нового теракта в Москве, пишет издание.

Благодаря тесному взаимодействию представителей спецслужб двух стран повторения трагедии удалось избежать, заключает обозреватель газеты.

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