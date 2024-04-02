Ислам Халилов и другие юные герои из "Крокуса" получили госнаграды

Медали "За спасение погибавших" вручены гардеробщикам Исламу Халилову и Артему Донскову. Школьники спасли из "Крокуса" сотни людей в день нападения террористов.
Подростки, выводившие людей из Crocus City Hall во время теракта 22 марта награждены медалями "За спасение погибавших".
"Я имею честь вручить государственные награды от имени нашего президента… Хочу вас, ребята, поблагодарить. Мы гордимся вами так же, как ваши родители, одноклассники. Это важный, мужественный поступок, который позволил спасти большое количество людей"
– глава Московской области Андрей Воробьев
Среди тех, кто получил медаль, гардеробщики "Крокуса" Ислам Халилов и Артем Донсков. Учащиеся красногорской школы №19 подрабатывали в концертном зале и в момент нападения на "Крокус" помогли спастись сотням людей, направив людей к безопасному выходу.