Вестник Кавказа

Санатории Сочи приняли первых пострадавших в "Крокусе"

Парк Южные культуры
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Два крупных санатория в курортном городе Сочи на Кубани начали принимать первых пострадавших во время теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" – они отдыхают в здравницах "Светлана" и "Зеленая роща".

Первые семьи пострадавших в чудовищном теракте в подмосковном концертном комплексе "Крокус Сити Холл" уже отдыхают в санаториях курортного Сочи, сообщили в администрации города.

"На сегодняшний день в Сочи проживают две семьи, всего восемь человек. Они на безвозмездной основе отдыхают и проходят санаторно-курортное лечение с 15 по 25 мая 2024 года в санаториях "Светлана" и "Зеленая роща". Детям предоставлены билеты на посещение парка "Ривьера"

- администрация Сочи

Ранее власти Сочи сообщили о том, что намерены организовать бесплатное лечение и отдых в здравницах курорта всех пострадавших и членов семей погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" – помимо медицинских процедур, они смогут принять участие в экскурсиях, посещении горнолыжных курортов и туристических объектов курорта.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", 22 марта, в пятницу вечером, группа вооруженных мужчин в камуфляже и без масок ворвалась в "Крокус Сити Холл" в Московской области перед концертом группы "Пикник". Боевики в упор расстреливали людей, а затем подожгли здание с помощью зажигательных смесей и скрылись. Площадь пожара составила почти 13 тыс кв метров. Крыша зала обрушилась полностью, а сам зал выгорел. Согласно последней информации Следственного комитета, жертвами теракта стали по меньшей мере 139 человек, 145 человек были госпитализированы.

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