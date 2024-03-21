Пострадавшие при теракте в Крокусе смогут бесплатно отдохнуть в Сочи

Сочинские санатории обеспечат бесплатным лечением всех пострадавших при теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл". Члены семей погибших также смогут приехать на курорт бесплатно.

Власти Сочи намерены организовать бесплатное лечение и отдых в здравницах курорта всех пострадавших и членов семей погибших при теракте в "Крокус Сити Холле". Информацию об этом распространила пресс-служба города-курорта.

"Объекты санаторно-курортной сферы Сочи примут на отдых и оздоровление раненых и семьи погибших в результате теракта 22 марта 2024 года в подмосковном "Крокус Сити Холле". В числе получивших ранения, травмы и отравление продуктами горения - представители 40 регионов страны"

– администрация Сочи

Сообщается, что для пострадавших будут организованы экскурсии, посещение горнолыжных курортов и туристических объектов курорта.

Градоначальник Сочи Алексей Копайгородский обратился со словами благодарности к владельцам здравниц и отелей, которые выразили готовность разместить у себя пострадавших. Он рассказал, что сейчас власти формируют список из объектов размещения, так как предложения все еще продолжают поступать.

По последней информации, в теракте, который произошел 22 марта, погибли 139 человек, 145 человек были госпитализированы, 93 из них все еще находятся на лечении в больницах.