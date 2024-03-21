Вестник Кавказа

Число погибших в теракте в Крокусе почти достигло 140 – Бастрыкин

Медиабаннер “Свеча скорби“ в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Новые данные по количеству жертв теракта в Крокус сити холле озвучил глава СКР. Александр Бастрыкин также отметил, что следствие полностью восстановило хронологию трагических событий.

В результате теракте в Крокус сити холле погибли 139 человек, в том числе трое детей, такие сведения сообщил глава Следкома РФ.

По словам Александра Бастрыкина, удалось опознать 75 погибших.

Он уточнил, что ранения от огнестрельного оружия стали причиной смерти 40 человек. Еще 45 скончались от пожара.

Глава СКР заявил, что правоохранители полностью восстановили хронологию теракта. В частности, преступники находились в здании в течение всего 13 минут.

Кроме того, Бастрыкин сообщил, что теракт 22 марта был тщательно спланирован. Всего исполнители – четыре человека – признали вину. У них взяты подробные показания, они рассказали о заказчиках и о тех, кто помогал готовить теракт.

Председатель СКР добавил, что в помощи террористам обвиняются еще три человека.

В списке опознанных жертв на сайте МЧС РФ 95 человек.

По предыдущим данным, число погибших составляло 137 человек. Поисковая операция на месте трагедии продолжается. Она завершится завтра вечером. До этого времени количество жертв может вырасти.

Помимо этого, ранения и травмы получили 182 человека.

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