Сколько человек погибло в терактах: Крокус Сити, Норд-Ост, 11 сентября

Теракт в Крокус сити холле произошел 22 марта, однако сколько человек погибло – пока не известно окончательно, так как поисковая операция продолжается. Предварительно известно о 182 жертвах. Какие крупные теракты происходили ранее и сколько было жертв?

Страшный теракт в Крокус сити холле произошел вечером в пятницу 22 марта, перед концертом группы "Пикник". В здание ворвались четверо, вооруженные автоматами Калашникова, и открыли стрельбу. Затем в концертном зале произошел взрыв, начался масштабный пожар, обвалилась крыша над зрительным залом. По последним данным, жертвами трагедии стали 137 человек, пострадали 182 человека, 96 из них остаются в больницах.

Сколько сейчас погибших в теракте в Крокусе?

В первые минуты после нападения СМИ сообщали о 12 погибших и 35 пострадавших в результате теракта. Однако после взрыва и пожара число жертв стало расти. Сначала ФСБ сообщила о 40 жертвах. На утро субботы появилась информация о 60 погибших при теракте.

По мере проведения спасательной операции экстренные службы обнаруживали все новые и новые тела. По последним данным, опубликованным накануне вечером, число жертв достигло 137 человек. Трое из них – дети. МЧС сообщает, что опознаны 68 погибших.

Между тем, поисковые работы продолжаются: спасатели разбирают завалы. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что поисковая операция продлится предположительно до 17.00 26 марта.

Крупнейшие теракты в Москве

К сожалению, теракт в Крокусе – не первый в Москве.

Одним из самых страшных и циничных преступлений стал теракт на Дубровке 2002 года, где террористы ворвались в Театральный центр во время мюзикла "Норд-Ост". Несколько терактов было совершено в разные годы в Московском метро. Крупный теракт был устроен в аэропорту Домодедово в 2011 году. И всю Россию потрясли взрывы жилых домов в сентябре 1999 года, которые, кроме столицы, произошли в Буйнакске и Волгодонске.

Сколько людей погибло в "Норд-Осте"?

Террористическая акция длилась три страшных дня, с 23 по 26 октября 2002 года. Теракт устроила группа боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. Они захватили и удерживали 912 заложников.

© Фото: Сайт ВДПО

В результате погибли 130 человек, 10 из которых – дети.

Во время операция по освобождению заложников были уничтожены 40 боевиков.

Сколько человек погибло в терактах в Московском метро?

Первый после распада СССР теракт в метро в России случился 11 июня 1996 года: в вагоне поезда, в тоннеле между "Тульская" и "Нагатинской". Жертвами стали четверо пассажиров, ранены были 12 человек.

В 2000 году 8 августа самодельное взрывное устройство сработало в переходе станции "Пушкинская". Были убиты 13 человек, число раненых достигло 118-ти.

Гораздо больше жизней унесли два следующих теракта.

Шестого февраля 2004 года смертник взорвал бомбу с шурупами и болтами в вагоне поезда метро на перегоне между "Автозаводской" и "Павелецкой". Погиб 41 пассажир. Количество пострадавших превысило 200 человек.

Двойной теракт был совершен в Московском метро 29 марта 2010 года. Смертницы устроили один за другим два взрыва – на станциях "Лубянка" и "Парк культуры". Был убит 41 человек, ранены почти 90.

© Фото: Сайт ВДПО

Сколько человек погибло в теракте в аэропорту Домодедово?

Террористический акт в зале для встречающих в московском аэропорту Домодедово был совершен 24 января 2011 года. Взрывное устройство привел в действие смертник. Он убил 37 человек, свыше 170 были ранены.

© Фото: Сайт ВДПО

Сколько человек погибло в терактах в жилых домах 1999 года?

Серия взрывов жилых домов в России произошла в сентябре 1999 года.

4 сентября был подорван дом в Буйнакске (Дагестан) – бомба находилась в припаркованном грузовике. В доме жили семьи офицеров. Погибли 64 человека, ранения получили более ста.

В ночь на 9 сентября в Москве на улице Гурьянова был подорван девятиэтажный дом. Взрывная волна уничтожила два подъезда. Жертвами стали сто человек, ранены были почти 700.

© Фото: Сайт ВДПО

Рано утром 13 сентября было приведено в действие взрывное устройство в подвале восьмиэтажного одноподъездного дома на Каширском шоссе. Почти все жильцы погибли – число жертв составило 124 человека. Ранены были семь человек.

Завершилась трагическая серия в Волгодонске (Ростовская область). 16 сентября в результате взрыва жилого дома там погибли 19 человек.

Сколько человек погибло в теракте в Беслане?

Террористический акт в Беслане был совершен в 2004 году. Первого сентября террористы ворвались в школу, где проходила праздничная линейка, и взяли в заложники детей, их родителей, братьев и сестер, а также сотрудников школы – всего 1128 человек. Удалось освободить заложников только 3 сентября. В теракте погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько человек погибло 11 сентября в США?

Теракт 9/11 произошел в США 11 сентября 2001 года. Террористы-смертники угнали гражданские самолеты и врезались на них в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, так называемые башни-близнецы, а также в здание Пентагона. Жертвами трагедии стали 2977 человек (в том числе в Нью-Йорке 2749), в основном гражданские лица.