Еще трое причастных к теракту в "Крокусе" пойманы

В ФСБ сообщили о задержании троих человек, причастных к теракту в "Крокусе". Двое из них оказались выходцами из Средней Азии, а третий - гражданином России.

В Москве, Екатеринбурге и Омске задержали трех человек, которые причастны к террористическому акту в концертном комплексе "Крокус Сити Холл", сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, задержанных подозревают в финансировании и вербовке боевиков, участвовавших в нападении 22 марта. Спецслужбы заявляют, что двое из пойманных оказались выходцами из Средней Азии, а третий - гражданином РФ.

В ФСБ также отметили, что двое переводили денежные средства, на которые были куплены оружия и транспортное средство. Третий в свою очередь занимался вербовкой атаки и финансированием исполнителей.

Теракт в "Крокусе"

Напомним, террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел 22 марта. Жертвами атаки боевиков стали 144 человек, еще 551 человек пострадал.

На следующий день после теракта были пойманы 11 подозреваемых, в том числе четверо террористов, которые участвовали в нападении. 31 марта в Дагестане задержали троих террористов, причастных к атаке на комплекс. Они также планировали совершить теракты в Махачкале и Каспийске.