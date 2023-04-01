Прошлый месяц был насыщен событиями. Начало поста Рамадан, Новруз, Пурим и Восьмое марта, открытие БКЛ в Москве и бои рыцарей - все это в подборке лучших фотографий "Вестника Кавказа" за март.
Март-2023 оказался богат на праздники. У мусульман начался священный месяц Рамадан. Представители тюркских и иранских народов ярко отметили Новруз. Евреи традиционно повеселились на Пурим. И, конечно, в России и во всем мире поздравляли женщин с Восьмым марта.
А параллельно с праздниками шла повседневная, но не менее увлекательная жизнь - в Москве под землей построили Большую кольцевую линию метро (БКЛ), на улицах столицы шли бои средневековых рыцарей, а в Кисловодске и Железноводске началась ранняя весна...
"Вестник Кавказа" представляет самые интересные фотографии марта-2023.
© Фото: Исмаил Агакишиев/ "Вестник Кавказа". Скульптура орла в Пятигорске
© Фото: Андрей Мурин/ "Вестник Кавказа". Приготовление сумаляка
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Работница цветочной ярмарки "Пассаж в цветах" в Петровском пассаже
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Пассажиры на станции "Рижская" БКЛ Московского метро
© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа". Открытие выставки "Станковая скульптура Азербайджана 1940-1950 годов" в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Участники "Тушинских маневров"
© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа". Этнопоказ азербайджанских дизайнеров перед Новрузом
© Фото: Исмаил Агакишиев/ "Вестник Кавказа". Дворец эмира Бухарского в Железноводске
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Гости Пурима в стиле хип-хоп
© Фото: Исмаил Агакишиев/ "Вестник Кавказа". Отдыхающие у колоннады в Кисловодске
© Фото: Андрей Мурин/ "Вестник Кавказа". Праздничный стол на Новруз
© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа". Вечер Азербайджана в Шатре Рамадана 2023
© Фото: Дарья Мелехова /"Вестник Кавказа". Директор музея Востока Александр Седов на выставке "Дагестан Расула Гамзатова"
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Пассажиры на станции "Нагатинский затон" БКЛ Московского метро