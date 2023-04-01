Прошлый месяц был насыщен событиями. Начало поста Рамадан, Новруз, Пурим и Восьмое марта, открытие БКЛ в Москве и бои рыцарей - все это в подборке лучших фотографий "Вестника Кавказа" за март.

Март-2023 оказался богат на праздники. У мусульман начался священный месяц Рамадан. Представители тюркских и иранских народов ярко отметили Новруз. Евреи традиционно повеселились на Пурим. И, конечно, в России и во всем мире поздравляли женщин с Восьмым марта.

А параллельно с праздниками шла повседневная, но не менее увлекательная жизнь - в Москве под землей построили Большую кольцевую линию метро (БКЛ), на улицах столицы шли бои средневековых рыцарей, а в Кисловодске и Железноводске началась ранняя весна...

"Вестник Кавказа" представляет самые интересные фотографии марта-2023.