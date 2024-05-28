Московская Кольцевая линия метро встала из-за человека на путях

Сегодня утром Кольцевая линия Московского метрополитена сначала увеличила интервалы между поездами, а потом прекратила движение поездов по часовой стрелке из-за человека, оказавшегося на путях.

Сегодня утром в Московском метрополитене произошло чрезвычайное происшествие, из-за которого сначала были увеличены интервалы на Кольцевой линии, а потом было полностью остановлено движение поездов на линии по часовой стрелке, сообщает в Telegram-канале столичный департамент транспорта.

"На Кольцевой линии (5) нет движения по часовой стрелке. Для проезда, пожалуйста, пользуйтесь поездами в направлении против часовой стрелки, БКЛ и радиальными линиями"

- Telegram-канал Дептранса Москвы

Причиной остановки движения стал человек на путях.

На какое время перекрыто движение поездов и каково состояние пострадавшего, не сообщается.