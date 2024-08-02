Пещера Веревкина в Абхазии: можно ли попасть в самую глубокую пещеру в мире

Благодаря сочетанию известняковых пород и обилия воды Абхазия известна как место с самыми глубокими в мире карстовыми пещерами, особенно среди них выделяются пещеры Веревкина и Крубера. Расскажем, где находится пещера Веревкина, когда ее открыли, сколько в ней метров, что находили в этой пещере, а также можно ли попасть в самую глубокую пещеру в мире.

Те, кто запутался, какая пещера все-таки глубже - Веревкина или Крубера-Воронья - могут не волноваться. Не только самая глубокая пещера в мире (Веревкина) находится в Абхазии, но и вторая самая глубокая (Крубера), третья и четвертая по глубине пещеры (Сарма и Снежная) также скрыты в абхазских горах.

Где находится пещера Веревкина?

Пещера Веревкина расположена выше курортного города Гагра в известняковом горном массиве Арабика. Это плато относится к Гагрскому хребту, занимающему часть южных склонов Большого Кавказа. Массив Арабика - это горная местность, испещренная множеством подземных пространств, в том числе здесь находятся три самые глубокие в мире пещеры.

Когда открыли пещеру Веревкина?

Пещеру Веревкина обнаружили еще в 1960-х годах, а вторичное открытие пещеры состоялось в 1986 году, когда с первоначальных 115 метров исследователи продвинулись до 440 метров. Тогда пещера получила свое название в честь погибшего спелеолога вместо незапоминающихся С-115 и П1-7. Но активное исследование пещеры началось только в начале этого тысячелетия.

С тех пор спелеологи совершили большое количество спусков, чтобы изучить глубину пещеры и другие характеристики. С 2015 года началось стремительное изучение пещеры вглубь, когда буквально за несколько лет ученые продвинулись более чем на километр. Однако даже к настоящему моменту пещера остается недостаточно изученной, и ее потенциал для новых открытий пока не исчерпан.

Сколько метров в самой глубокой пещере?

Доказанная глубина пещеры Веревкина на момент августа 2024 года составляет 2223 метра. Этот рекорд был зафиксирован в августе прошлого года, когда в сифон, названный “Последняя стоянка Немо”, запустили специальный подводный зонд. Предыдущий рекорд в 2212 метров держался с 2018 года. Сифонное озеро было обнаружено спелеологами в 2017 году, когда еще без его исследования пещера Веревкина обошла по глубине пещеру Крубера на 7 метров.

Есть ли экскурсии в пещеру Веревкина?

Исследование пещеры Веревкина требует очень высокого уровня подготовки и специального оборудования, поэтому официальные спуски туда осуществляются только профессионалами. Спуск в эту пещеру для недостаточно подготовленных людей может быть не только опасным, но и смертельным. Гипотермия, обвалы, затопление, падение в колодец - все это вполне реальные опасности.

Например, в 2021 году в пещере было найдено тело спелеолога-любителя, который почти годом ранее решил спуститься в пещеру в одиночестве. А в соседней пещере Интеграл в 2020 году из-за камнепада погиб известный спелеолог Павел Демидов. В 2018 году в пещере Веревкина произошел внезапный паводок в тот момент, когда там находились исследователи, но обошлось без жертв.

Добраться до входа в пещеру самостоятельно очень сложно, так как он расположен в труднодоступной местности на высоте более 2300 метров над уровнем моря. Вход представляет собой не слишком заметный колодец диаметром примерно в 3 метра между горными вершинами Зонт и Крепость. Для желающих посетить абхазские подземелья лучшим вариантом будет Новоафонская пещера, если такой вариант досуга понравится, то еще можно сходить с экскурсией в пещеры Абрскила и Голова Отапа.

Какие находки были в пещере Веревкина?

Изучение пещер помогает биологам расширить знания о подземном мире и его обитателях, периодически открывают новые виды. В пещере были найдены более неизвестных науке 20 видов организмов, в том числе многоножки, ложные скорпионы, черви, пауки и пиявки. Кроме того, спелеологические исследования позволяют лучше понять геологические процессы.