Пещеры Абхазии: что скрывает подземный мир «Страны души»

Абхазские пещеры удивительны по своей красоте и глубине. Десятилетиями их изучали спелеологи из разных стран, но подземный мир республики все еще продолжает таить в себе множество загадок, которые ученым предстоит узнать.

Местные жители и туристы называют Абхазию «Страной души», и неспроста. Республика полна невероятно красивых мест. Субтропический климат, в котором произрастают легендарные реликтовые рощи, чистейший горный воздух и теплое море делают Абхазию излюбленным местом для отдыха многих путешественников. Но помимо фантастического ландшафта, есть в республике совершенно другая красота - подземная, мистическая и не до конца неизученная.

Совсем недавно участники экспедиции Российского союза спелеологов открыли на территории Бзыбского хребта пещеру, о которой ранее не было известно. Ее точная глубина пока неизвестна, а очередной этап ее изучения пройдет осенью 2024 года. Не исключено, что она может стать одной из самых глубоких пещер в мире.

Таинственные пещеры Абхазии манят не только исследователей, но и путешественников. Часть из них доступна для туристического посещения.

Пещера Веревкина

Самой глубокой пещерой в мире считается пещера Веревкина. Она находится на плато Арабика, которое относится к Гагрскому хребту, части горной системы Большого Кавказа. Ее глубина насчитывает 2223 метра.

Изучение пещеры началось в 1960 году. Первая экспедиция была организована грузинскими учеными, которые смогли достичь лишь 95 метров. Им удалось узнать, что пещера представляет собой не просто глубокий колодец, а имеет несколько ответвлений, который связаны между собой. Затем в 1968 и 1982 году красноярские и московские ученые совершили еще две экспедиции. В результате исследователи достигли 440 метров.

В 1986 году пещера была названа в честь советского спелеолога Александра Веревкина, который погиб исследуя пещеру Су-Акан в Кабардино-Балкарии.

Затем к ее исследованию вернулись в 2000 году, и к 2016 году ученые смогли спуститься на глубину 1350 метров. Спустя год удалось установить, что она имеет глубину более 2 км. Еще через год ученые обнаружили озеро, которое находилось на расстоянии 2205 метра от поверхности. После изучения водоема спелеологи пришли к заключению, что глубина пещеры составляет 2212 метров. Тогда исследователи были уверены, что это окончательные цифры, но в прошлом году, изучая один из сифонов пещеры, спелеологи достигли отметки 2223 метров.

Во время изучения пещеры, специалисты установили, что в ней есть жизнь. На поверхность были доставлены свыше 20 видов существ, которые поселились на глубине десятки миллионов лет назад и ранее не были известны науке. Сейчас их изучением занимаются ярославские биологи.

Вход в пещеру похож на колодец глубиной 32 метра. Он заметен и часто привлекает внимание туристов, которые не догадываются об угрозе, подстерегающей неподготовленного человека. Из-за опасной глубины и множества экстремальных переходов, спуск недоступен для обычного путешественника. Туристические экспедиции в пещеру Веревкина смогут стать доступными только в случае развития экстремального туризма, который подразумевает большие финансовые затраты. Из-за того, что пещера закрыта для посетителей, местные жители сочинили легенду о чудовище, которое живет на дне. Ученые оберегают его и опасаются, что оно может вырваться наружу и всех погубить.

Несмотря на то, что в пещеру не получится попасть, осмотреть окрестности рядом с ее входом может любой желающий.

С точки зрения науки, пещера Веревкина уникальна для исследования. Каждый год в ней происходят новые открытия, о которых говорит весь мир.

© Фото: commons.wikimedia/Yuri Kasyan

Пещера Крубера-Воронья

Гагрский хребет - обладатель еще одной глубочайшей пещеры, которая носит двойное название – Крубера-Воронья. До того, как ученые установили, что глубина пещеры Веревкина 2223 метра, пещера Крубера-Воронья считалась самой глубокой в мире.

Изучение пещеры также началось в 1960-х годах. Ученые организовывали несколько экспедиций, чтобы установить ее истинную глубину. В течение нескольких десятилетий название пещеры менялось. Изначально ее назвали пещерой Крубера в честь ученого, который был основоположником карстоведения. Далее красноярские исследователи переименовали ее в Сибирскую. В конце 1980-х киевским спелеологам удалось достичь глубины 340 метров, в то же время она была переименована в Воронью.

В 2001 году исследователи установили мировой рекорд, спустившись на расстояние 170 метров. Но изучение пещеры прервалось до 2003 года из-за обвала, который не давал пройти глубже.

Затем, на протяжении 10 лет, почти каждый год ученые ставили рекорды, спускаясь все ниже. К 2013 году спелеологам удалось достичь глубины 2197 метров, а еще через год был открыт второй вход в пещеру. К этому моменту, глубину удалось изучить еще на два метра вниз.

© Фото: commons.wikimedia/Petr Lyubimov

Также спелеологи выяснили, что система пещеры гораздо больше, чем ранее было известно. Она соединяет в себе сразу две пещеры - Крубера-Воронью и Куйбышевскую, которая относится к Арабикской системе.

Таким образом, вся пещерная система стала называться Крубера-Воронья-Арабикская.

Всего известно о пяти входах в пещеру. Ученые предполагают, что множество ответвлений пещеры могут привести к Черному морю, но пока они недостаточно изучены.

Для туристов эта пещера закрыта. Попасть в нее можно только при должной подготовке и с экспедициями ученых, которые проводятся 2-3 раза в год.

© Фото: commons.wikimedia/PJakopin

Новоафонская пещера

Крупнейшей пещерой Абхазии считается Новоафонская, глубина которой 183 метра. Она расположена на территории города Новый Афон и относится к популярным туристическим местам.

Объем полости гигантской пещеры насчитывает порядка 1 млн кубических метров.

Открытие пещеры произошло в 1961 году скульптором Гиви Смыром, который потом стал ее директором.

После того, как пещеру обнаружили, было решено отправить экспедицию спелеологов, чтобы ее исследовать. Они установили, что пещера состоит из 11 залов, 6 из которых сейчас доступны для туристического посещения. Несколько залов зарезервированы для исследовательских работ, а два стали природными концертными площадками. Высота некоторых залов достигает 70 метров. Наиболее живописные из них - зал Каменных цветов, Анакопия и Геликтитовый грот. Последний недоступен для туристов и считается подземным заповедником, в котором образовались удивительные геликтиты. Они словно кружево выросли на стенах пещеры.

Ко входу в пещеру проложена железная дорога, которая внутри превращается в настоящее пещерное метро. Длина ветки достигает 1,3 км, на ней расположены всего три станции. Изначально для передвижения по узкоколейке приспособили шахтерские вагонетки, которые были переделаны в вагончики. Затем был создан специальный поезд. Прокатиться на нем можно только в составе организованной группы туристов.

Ученые отмечают, что пещера до конца не изучена.

© Фото: commons.wikimedia/Hons084

Пещера Хабю

Пещера Хабю считается частью Бзыпского горного массива и располагается на правом берегу реки Аапста, на высоте 110 метров над уровнем моря. Она разделяется на несколько частей, в каждой из которых есть галереи и лабиринты. Длина пещерных ходов не меньше 11 км.

Исследование пещеры Хабю началось в 1970-х годах, хотя местные жители знали о ней давно.

В пещере протекает одноименная река, которая во время таяния снега становится полноводной и затапливает пещерную полость. Ходы пещеры оборудованы мостиками, которые пересекают реку с одного берега на другой.

В Хабю могут происходить паводки, поэтому она считается непригодной для туристического посещения. Тем не менее, некоторые гиды предлагают экскурсии в пещеру.

© Фото: commons.wikimedia/Наталья Филатова

Пещера Абрскила

Пещера Абрскила расположена недалеко от села Отап, из-за чего ее нередко называют Отапской. Она была открыта в 19 веке местным жителем. Ее длина порядка 2,5 км, а пеший маршрут составляет около 800 метров.

Пещера доступна для туристов и оборудована подсветкой, которая подчеркивает необычные контуры сталактитов и сталагмитов.

По дну пещеры протекает горная река, поэтому при входе в нее посетителям выдают резиновые сапоги – идти придется по воде. При этом уровень воды может доходить до колен.

Пещера имеет несколько залов. Чтобы добраться до первого, нужно преодолеть не только реку, но и достаточно низкий проход.

Опытные туристы рекомендуют перед посещением пещеры одеться теплее – температура под землей около +12 градусов.

Во время экскурсии гиды рассказывают древнюю легенду про узника, который был заточен здесь. Мифический герой Абрскил бросил вызов богам и научился создавать гром и молнии, за что и был наказан.

© Фото: commons.wikimedia/Перлиев В.У.

Пещера Снежная

Пещера Снежная имеет сложное строение из множества залов, галерей и ответвлений. Она расположена на Бзыбском хребте, ее глубина - 1760 метров.

Пещеру обнаружили московские спелеологи в 1971 году. После этого учеными были открыты несколько пещерных залов, рек и водопадов. Общая длина ходов насчитывает более 40 км.

Исследователям удалось найти пять входов в пещеру, которые расположены на высотах от 1319 до 2389 метров над уровнем моря.

Подобраться ко входам пещеры можно через вековую буковую рощу и горные луга. Спуск в нее без специального оборудования осуществить не получится. Специалисты рекомендуют путешественникам не посещать пещеру самостоятельно.

Оптимальным вариантом будет участие в экспедиции, в которую войдут опытные спелеологи и спасатели.

© Фото: commons.wikimedia/Alexandrpilat

Пещера Голова Отапа

Пещера Голова Отапа располагается недалеко от села Отап и пещеры Абрскила. Также, как и в Абрскила, по дну здесь течет вода.

Пещера Отапа сравнительно молодая, сталактиты и сталагмиты в ней находятся на стадии зарождения.

Для туристов пещера стала доступна с 2014 года. Для более удобного перемещения здесь установили мостики, а на одном из участков и вовсе придется переплыть пещерную реку на лодке.

В пещере Отапа есть несколько водопадов, около которых туристы загадывают желания.

На входе в пещеру всем посетителям выдают не только резиновые сапоги, но и каски, так как ее своды достаточно низкие. Также рекомендуется надеть теплую одежду – температура здесь не поднимается выше +18 градусов.

Освоение пещеры продолжается до сих пор, ее расчищают и подготавливают для того, чтобы посетители смогли продвинуться на более дальнее расстояние.

© Фото: commons.wikimedia/Ermell

Пещера Святого Ипатия

Недалеко от Старой Гагры есть рукотворное затворническое жилище. Местная легенда гласит, что в 18 веке здесь жил монах Ипатий, хотя при посещении пещеры становится понятно, что она не пригодна для жизни. Предположительно, пещерой могли пользоваться до 19 века.

Пещера Святого Ипатия разделена на три помещения, одно из которых больше не доступно для посещения, так как было завалено камнями.

Внутри импровизированных комнат сыро и темно, без дополнительного освещения здесь сложно ориентироваться.

Чтобы попасть в пещеру, придется преодолеть крутой 12-метровый подъем по отвесным скалам. И здесь не обойтись без лестницы.

На входе в пещеру сооружено место для молитв, где можно оставить пожертвования.

© Фото: commons.wikimedia/Wee Hong

Кроме перечисленных пещер в Абхазии существуют и другие. Например, пещеры Сарма, Мчишта и Пантюхинская. Они также вызывают интерес не только у спелеологов, но и у туристов. Правда, попасть в них без специального снаряжения и должной подготовки невозможно и смертельно опасно.