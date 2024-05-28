В Абхазии для туристов откроется новая пещера

В Абхазии для приема туристов готовится пещера в урочище Куджба-Яшта в Рицинском национальном парке.
Пещера была обнаружена в 2019 году, рассказал главный лесничий нацпарка Тенгиз Джергения.
"Из этой пещеры шел небольшой ручеек, мы заинтересовались и решили проверить. Один из наших инспекторов пробрался в пещеру с фонарем, и он оттуда вышел с очень красивыми кадрами нескольких залов пещеры"
– Джергения
Центральное место в новой пещере в Абхазии занимает зал длиной 50 м и шириной около 15 м.
Многозальная пещера расположена в 6 км от слияния рек Бзыбь и Гега. Рицинский парк обсудил с экологами возможность открытия пещеру для посещения, разрешение было получено. Сегодня ведутся работы по подготовке природной достопримечательности к приему гостей - устанавливаются лестницы, проводится освещение, готовится тропа.
Как скоро пещера начнет принимать туристов не сообщается.