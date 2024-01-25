Неизвестная пещера с подземной рекой найдена в Абхазии

Российские спелеологи нашли в Абхазии пять ранее неизвестных пещер, она из пещер имеет просторный внутренний зал, по которому течет подземная река. Все пещеры обнаружены в Гагрском районе.

Спелеологи из России завершили экспедицию в Абхазию, в Гагрском районе они успели открыть пять пещер, одна из которых достойна того, чтобы получить название и изучаться более детально. О результатах работы российских специалистов в горах Абхазии рассказал председатель отделения Русского географического общества в Крыму Геннадий Самохин.

«Обнаружено пять пещер, из них одна с подземной рекой. Глубина пещеры составляет 24 метра, на высотных отметках это приличная пещера с большим залом, примерно десять на десять метров, в котором течет вода»

– Самохин

Вода образовала в зале пещеры красивые натечные образования, добавил эксперт.

По его оценкам, несмотря на то, что пещера красивая и необычная, вход в нее слишком узкий, чтобы сделать ее доступной для туристов. При этом для спортивного туризма, для альпинистов и спелеологов это очень интересный объект.

На данный момент пещера не изучена до конца и не получила названия. Куда течет вода неизвестно, также не составлен план пещеры.

Остальные четыре пещеры, обнаруженные российскими специалистами, неглубокие - 5-10 метров, это небольшие колодцы, хотя их глубина может оказаться и больше. Может выясниться, что все пещеры соединяются с рекой Репруа, берущей начало в пещере Крубера, добавил ученый в беседе с радио Sputnik.