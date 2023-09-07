Абхазские пещеры открывают новые тайны

Российские спелеологи сделали новое открытие в Абхазии – по подсказке местных жителей они нашли пять новых пещер и одну подземную реку, которые прольют свет на водные потоки страны.

В недрах Абхазии найдены пять новых пещер и одна подземная река, рассказал в эфире радио Sputnik спелеолог Геннадий Самохин.

"Мы нашли по подсказке местных жителей в поселке Чагрыпш одну пещеру, которая была известна с 60-х годов, а может быть, еще раньше. Мы в нее спустились, увидели, что пещера интересная, с речкой, начали исследовать близлежащий регион"

- Геннадий Самохин

Глубина самой большой найденной пещеры - 300 м, остальных - от 15 до 27 м, и это не предел – доступ к более глубоким перекрывает толстый слой глины, раскопав который, ученые смогут добраться к подземной части источника Репруа, а это – и дорога вниз по воде, к морю, и вверх, в сторону горного массива Арбаика, передает Sputnik Абхазия.

Как отметил ученый, Абхазия - уникальная страна, в которой очень много глубочайших пещер. Здесь совпало два фактора - горы, состоящие из известняка, и поддающиеся карстованию, а также обильные осадки.

"Здесь совпало несколько факторов. Горы, состоящие из известняка большой высоты, то есть, порядка в 2500 м над уровнем моря находятся карстовые массивы. Есть фактор камней, породы в которых растворяются и имеют свойство к карстованию. Другой фактор - много воды. Это мощнейшие осадки на Южном склоне Кавказа, которые позволяют этим известнякам в течение тысячелетий образовывать глубочайшие пещеры"

- Геннадий Самохин

Российские ученые совместно с Государственным комитетом по экологии Абхазии сейчас исследуют три глубочайшие пещеры мира - Крубера, Веревкина и Московскую. Понимание того, как работает вода под землей, очень важно и для экологии Абхазии, и для экологической безопасности страны.