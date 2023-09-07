© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гагра – самое популярное место для отдыха в Абхазии. Здесь бесконечное множество удивительно и каждое по-своему красивых мест. Расскажем о самых живописных – это Рица, Голубое озеро, водопады Гегский и Девичьи слезы, и каньон Хашупсе.

Если вы ищете практически идеальное место для отдыха, где можно хорошенько расслабиться, насладиться красотой южной природы и ее спокойствием, то задумайтесь о Гагре – это одно из самых привлекательных и популярных мест для отдыха на побережье Черного моря.

Расположенный на территории Абхазии, этот курортный город предлагает своим гостям теплый морской воздух, удивительные природные пейзажи, живописные тропы, горы у моря, леса и пальмы, а также то, чем еще славится эта республика, – вкусное вино и качественный мед.

В Гагре множество достопримечательностей, как природных, так и рукотворных. А мы расскажем о пяти самых красивых местах, которые обязательно нужно посетить в Гагре.

Озеро Рица

Безусловно, главный символ Абхазии. Озеро Рица – это не только живописное, но и таинственное место, где можно погрузиться в стихийность природы и насладиться покоем и величием.

Крупнейшее горное озеро Абхазии находится на высоте 950 метров над уровнем моря. Кристально чистую воду со всех сторон окружают горы. Цвет озера меняется в зависимости от сезона: зимой оно сине-голубое, в теплое время года – желтовато-зеленое.

Чтобы почувствовать величие места, стоит покататься на лодке или катамаране.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Расстояние от Гагры до озера Рица составляет около 50 км. Если ехать на машине или такси, дорога займет примерно час вашего времени. По дороге можно найти несколько точек, где проходят дегустации вина, меда и домашнего сыра.

Водопад Девичьи слезы

По пути на озеро Рица вам попадется водопад Девичьи слезы – тонкие струйки воды, стекающие с утеса высотой 55 м сквозь щели в скалах, действительно напоминают ручейки слез, как будто кто-то наверху плачет.

Чьи же это слезы? Об этом рассказывает древняя абхазская легенда. Говорят, что раньше на месте водопада был дом, где жила красавица Амра. Он пасла коз высоко в горах, где ее встретил и полюбил горный дух Ахра. Однако ревнивая волшебница решила погубить смертную, осмелившуюся полюбить бога.

Злодейка схватила Амру и подняла высоко ее над скалами, грозя, что бросит ее прямо острые вершины, если она не откажется от своей любви. Девушка позвала своего друга на помощь, но он был далеко и не услышал зова. Тогда Амра зарыдала слезами любви. Крикнула она волшебнице, что теперь эти слезы вечно будут литься с горы, навек лишат они покоя колдунью, погубившую человеческую любовь.

Со струями водопада удивительно гармонируют разноцветные ленточки, которые принято привязывать к скале. Если в этот момент загадать желание, то оно обязательно сбудется.

Wikimedia Commons, Наталья Филатова, Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Есть и еще одно поверье: если умыться водой из водопада, то она исцелит все недуги, которые мучают человека.

Голубое озеро

Небольшое озеро названо так из-за ярко-бирюзового оттенка воды – по легенде, его дно состоит из минерала лазурита.

Озеро находится также по дороге на Рицу, на правом берегу реки Бзыбь с левой стороны дороги. Максимальная глубина Голубого озера – 76 м. Купаться здесь нельзя, как, впрочем, во всех горных озерах – вода в них не прогревается. В Голубом озере средняя температура воды составляет всего 7 градусов.

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Зато всем туристам предлагают умыться ледяной водой, которая, по преданию, омолаживает человека.

Гегский водопад

Это место известно почти всем россиянам, хотя не все догадываются об этом: именно у Гегского водопада снималась сцена схватки между Шерлоком Холмсом и доктором Мориарти в советском сериале "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".

Гегский водопад был выбран неслучайно: он поражает своим величием. Высоко в горах река Гега пробивает скалу и прячется в Черкесской пещере, а затем, пройдя сквозь гроты внутри горы, низвергается как будто прямо из середины каменной стены, с высоты 70 м, образуя Гегский водопад.

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Важно: у водопада очень холодно – вода ледяная, снег у подножья не тает. Поэтому, чтобы без проблем насладиться видами, лучше взять с собой теплую одежду.

Водопад находится немного в стороне от дороги на Рицу – шоссе А-309. Проехав по нему около 25 км, сверните налево у указателя. Далее дорога открыта только для внедорожников, но можно дойти и пешком.

Каньон Хашупсе

Знаменитый каньон расположен в долине реки Хашупсе. Его длина превышает 2 км, а глубина в некоторых местах достигает 300 метров. Каменная расщелина окружена густым лесом и суровыми скалами.

Здесь насчитывается более 500 видов растений, живут несколько видов птиц и животных – это место просто насыщено жизненной энергией!

Прогулка по Хашупсинскому каньону – совершенно особенный опыт, ведь большая часть маршрута пролегает прямо по реке, где вода может доходить до груди, и преодолевать ее лучше в купальниках, чтобы потом переодеться в сухое, и в сандалиях с кроссовочной подошвой, так как камни на дне реки острые и скользкие.

Guryan, Pexels

Кроме прогулок, в каньоне есть возможности и для активного отдыха, например, каньонинга или катания на лодках. Невероятно красивый вид открывается со специальной смотровой площадки. Есть в каньоне и подвесной мост.

Добраться до каньона можно на машине из Цандрипша через село Хашупсе. Любители пеших прогулок запросто доберутся туда пешком.

Мы рассказали только о пяти из числа самых живописных достопримечательностей Гагры. Но курорт располагает и многими другими прекрасными локациями. Так что если вы цените красоту, то добро пожаловать в Гагру!