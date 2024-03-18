Как улучшить работу мозга: 6 необходимых условий

Головной мозг руководит нашими мыслями, чувствами и действиями. Здоровье мозга связано с нашими привычками, включая режим сна, питания и поддержанием социальных связей. Вот шесть рекомендации, как можно улучшить работу мозга, изменив ежедневные привычки.

Благополучие мозга - командного центра человеческого тела - неразрывно связано с количеством и качеством сна, общением, а также с продуктами, которые мы потребляем. Все это влияет на память, ясность ума и общее состояние мозга.

Наладить режим сна

Обеспечение регулярного и достаточного сна имеет решающее значение для поддержания здоровья мозга. Недостаток сна может стать фактором риска возникновения деменции и болезни Альцгеймера. Подумайте о том, чтобы по вечерам избегать употребления алкоголя, кофеина, а также старайтесь не пользоваться телефоном или компьютером за несколько часов до сна.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чаще общаться с близкими

Люди - социальные существа, и поддержание общения имеет важное значение для благополучия человека. У многих людей с нехваткой общения наблюдается снижение объема серого вещества в некоторых частях мозга, а также процессы, участвующие в развитии болезни Альцгеймера. Регулярное общение может не только улучшить память, повысить продуктивность и предотвратить развитие болезней.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Улучшить питание

Употребление нездоровой пищи, такой как гамбургеры, картофель фри, чипсы и сладкие напитки, также может оказать негативное влияние на здоровье мозга, а именно на гиппокамп, который отвечает за память и контроль аппетита. Выбор диеты, богатой ягодами (черникой, клубникой, ежевикой, черной смородиной), цельнозерновыми продуктами, орехами и зелеными листовыми овощами, не только помогает сохранить когнитивные способности, но и может благоприятно сказаться на общем состоянии человека.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Прекратить слушать громкую музыку

Прослушивание громкой музыки через наушники может привести не только к повреждению слуха, но и оказать негативное влияние на мозг. Уровень шума, превышающий допустимые нормы, может разрушить защитный слой нервных волокон, проводящих сигналы в мозг. В этой связи следует ограничить громкость наушников до уровня не более 60% от максимальной мощности, а также избегать длительных сеансов прослушивания.

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

Включить регулярные физические нагрузки в режим дня

Регулярные физические упражнения жизненно необходимы для общего состояния здоровья, а длительные периоды без физической активности увеличивают риск возникновения деменции, диабета, болезней сердца и высокого кровяного давления. Старайтесь уделять хотя бы два часа в неделю умеренным физическим упражнениям. К такой нагрузке можно отнести работу в саду или прогулки на свежем воздухе.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Исключить курение

Курение оказывает пагубное воздействие на здоровье мозга, увеличивая риск ухудшения памяти, возникновения деменции, а также болезни Альцгеймера. Кроме того, курение оказывает негативное влияние на весь организм, например, пагубно влияет на легкие и сердце.