Вестник Кавказа

Секрет на миллион: как остановить старение мозга за 10 минут в день

В программе "На здоровье", медицинский журналист Елена Войцеховская и приглашенные гости говорят о том, как поддержать и укрепить здоровье! Экспертами программы станут иммунологи, кардиологи, диетологи, гастроэнтерологи, психологи.

В этом выпуске российский учёный, директор центра геронтологии, врач-гериатр. Ольга Ткачёва объяснит, что запускает процессы старения в организме человека. Мы узнаем, почему физическая активность продлевает жизни и поймём, какие продукты защищают от старости. Сегодня процесс старения можно остановить, чтобы жить полноценной и здоровой жизнью. Узнай, из каких ПЯТИ элементов складывается здоровая жизнь долгожителя!

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