Холодный душ и ледяные ванны: польза и вред 

Криотерапия - популярное направление в физиотерапии, которое используется в медицинских и терапевтических целях для улучшения работы сердца, восстановления мышц, снижения стресса и много чего еще. Насколько полезны подобные оздоровительные процедуры, которые были популярны уже 3,5 тысячи лет назад в Древней Греции, и в чем их риск?

Погружение в ледяную воду или принятие холодного душа - одна из процедур в рамках криотерапии: даже Павел Дуров, основатель Телеграмма, принимает ледяные ванны, судя по его видео в соцсети.

Зачем нужен холодный душ?

Принцип воздействия холодного душа или ледяной ванны в том, что за счет них организм психологически адаптируется к преодолению стресс-фактора. Согласно исследованию, проведенному в октябре 2022 года, люди, которые две недели принимали холодный душ в течение минуты, были куда менее подвержены стрессу, чем те, кто его не принимал. Использование специальных дыхательных техник перед процедурой еще больше усиливало эффект.

Что происходит, когда принимаешь холодный душ?

Погружение в холодную воду вызывает серьезные физиологические и биохимические изменения в организме:

увеличивается частота сердечных сокращений

увеличивается артериальное давление

ускоряется обмен веществ

снижается мозговой кровоток.

Кроме того, холодный душ и ледяная ванна улучшает настроение, усиливает умственную активность и повышает уровень энергии, в результате чего, человек после такой процедуры чувствует себя в приподнятом настроении. С точки зрения физиологии, в момент принятия холодного душа или ледяной ванны увеличиваются уровни норадреналина и дофамина.

Холодный душ и иммунитет

В ходе исследования 2014 года, проведенного в Нидерландах, выяснилось, что холодный душ и ледяные ванны помогают поддерживать иммунную систему за счет того, что организм начинает вырабатывать больше противовоспалительных веществ и меньше воспалительных белков в ответ на инфекцию. Однако в случае, например, с хроническим воспалением, холодный душ, наоборот, может оказаться негативным для иммунной системы фактором.

Холодный душ после тренировки

С точки зрения снятия болевых ощущений в мышцах, холодный душ - хорошая процедура. Однако, по мнению ученых, принимать его, как и ледяную ванну, сразу же после силовой тренировки не стоит, поскольку холод затормозит процесс, ведущий к наращиванию мышечной массы. Эксперты, которые занимаются вопросом воздействия криотерапевтических методов на организм, говорят, что лучше холодный душ и ледяные ванны принимать в дни, когда нет силовых тренировок.

Холодный душ и тестостерон

Насколько полезен или опасен холодный душ для уровня тестостерона, у ученых нет однозначного ответа. Согласно одному из исследований, погружение в холодную воду притупляет выработку тестостерона, тогда как другие исследования показывают, что ледяная вода никак не влияет на тестостерон.

Холодный душ и кортизол

Один из положительных эффектов холодного душа - улучшение концентрации за счет повышения уровня кортизола, гормона, который вырабатывается в ответ на стресс. Кортизол помогает регулировать различные функции организма, в том числе уровень сахар, обмен веществ и иммунный ответ. Холодный душ и ледяная ванна стимулируют симпатическую нервную систему, отвечающую за реакцию организма ”бей или беги”, в результате чего усиливается концентрация и внимательность.

Холодный душ для похудения

Есть мнение, что холодный душ помогает похудеть, поскольку холодная вода стимулирует скорость сжигания калорий организмом. По большому счету, исследований, которые бы опровергали или подтверждали это гипотезу, нет, однако в целом погружение в ледяную воду ускоряет метаболизм, то есть обмен веществ. Метаболизм ускоряется из-за воздействия холода: организму приходится интенсивно работать и, соответственно, быстрее сжигать калории, чтобы поддерживать температуру внутренних органов.

Кому нельзя принимать холодный душ?

Холодный душ и ледяные ванны нельзя принимать:

тем, кто страдает от сердечно-сосудистых и легочных заболеваний, поскольку холодная вода приводит к кратковременному увеличению давления;

беременным, потому что беременность - время физиологических изменений в организме, а стресс от холодной воды может привести к шоку;

с осторожностью нужно принимать холодный душ диабетикам - только после консультации с врачом.

Также холодный душ нельзя принимать тем, кто замерз, поскольку таким образом согреться не удастся. Людям, которые болеют простудными или инфекционными заболеваниями также стоит воздержаться от приема ледяных ванн и холодного душа, поскольку дополнительный стресс может усугубить состояние здоровья.