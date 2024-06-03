Как выбрать солнцезащитные очки?

Яркое солнце нередко бывает губительным для зрения. Чрезмерное ультрафиолетовое излучение может навредить глазам, поэтому человечество изобрело такой полезный предмет, как солнцезащитные очки. Какие очки выбрать на лето и от чего они должны защищать - рассказываем в этом материале.

Чем опасен ультрафиолет для глаз

Солнце - это ультрафиолет. Точнее, единственная звезда в нашей Солнечной системе испускает ультрафиолетовые лучи, которые опасны в целом для организма и для глаз в частности. Как ультрафиолет вредит зрению?

Ультрафиолет, который представляет собой невидимое электромагнитное излучение, повреждает все структуры глаза, в том числе и веко. Ультрафиолет старит кожу вокруг глаз. Среди возможных последствий хронического воздействия ультрафиолета - повреждение роговицы, катаракта и дегенерация желтого пятна. Чрезмерное воздействие ультрафиолета может привести к раку глаз.

Кто придумал солнцезащитные очки?

Слепящее солнце и белый снег не оставили выбора эскимосам - коренным народам Севера: они изобрели первые солнцезащитные, точнее, снежные очки. Очки с узкими прорезями из оленьих рогов, дерева и кости эскимосы делали с XIII века. С тех пор и вплоть до начала XVIII века индустрии солнцезащитных очков попросту не существовало.

В 1706 году придворные Людовика XIV смотрели через телескоп с закопченным стеклом.

В начале XVIII века муранское стекло использовалось женщинами и детьми, проживающими в Венеции, для защиты глаз от ярких отблесков солнца в воде (которые не менее опасны, чем прямое солнечное излучение).

В середине XVIII века английский оптик Джеймс Эскью начал экспериментировать со стеклами синего и зеленого цветов, считая, что с их помощью можно скорректировать зрение.

К XIX веку европейские пассажиры поездов начали носить окрашенные в синий очки с двойными складными линзами.

Солнцезащитные очки, какими мы знаем их сегодня, были изобретены в первой четверти XX века.

Какими бывают солнцезащитные очки?

Очки, защищающие от солнца, бывают нескольких видов:

Ударопрочные очки. Такие очки считаются самыми лучшими с точки зрения надежности линз, которые изготавливаются из поликарбоната и защищают от ультрафиолета на 100%. Очки с поляризацией нужны для уменьшения бликов: в таких очках можно смотреть на поверхность воды, в которой отражается солнце. Очки с шорами - одни из лучших, поскольку обеспечивают максимальную защиту от солнца как спереди, так и с боков. Зеркальные очки за счет металлического напыления на линзах отражают блики. Фотохромные очки или очки с адаптивными линзами становятся темнее в зависимости от ультрафиолетового излучения.

Как выбрать солнцезащитные очки?

Сегодня солнцезащитные очки продаются буквально везде, но не все из них можно назвать удачными с точки зрения защиты от ультрафиолета.

Выбирая очки для солнца, в первую очередь нужно обращать внимание на их степень защиты от ультрафиолета. Лучше всего те, на которых написано UV 100% или UV400. Если на этикетке к очкам нет никаких надписей, лучше их вообще не брать.

Стоит также отметить, что вне зависимости от затемнения стекло не пропускает ультрафиолет, а пластик - пропускает. Так что лучше всего для защиты от солнца брать очки со стеклянными линзами.

Что касается затемнения, лучше всего брать очки со средней степенью затемнения: в слишком светлых будет тяжело ходить на солнце, а ношение слишком темных может привести к усилению светочувствительности и усталости глаз. Именно поэтому не стоит носить солнцезащитные очки в помещениях и слабоосвещенных местах.

Размер линз также имеет значение: чем они больше, тем лучше ваши глаза будут защищены от ультрафиолетового излучения.

Очки с поляризацией подойдут тем, кто много времени проводит на воде и в регионах, где есть снег. Тем, кто за рулем, очки с поляризаций лучше не брать: они могут затемнить любой свет, тем самым ухудшив видимость в дороге.

Цвет линз в солнцезащитных очках не имеет решающего значения для защиты глаз, поэтому с точки зрения этого показателя, можно выбирать те очки, которые вам больше нравятся.