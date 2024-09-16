Вестник Кавказа

Новые санатории и грязелечебницы появятся в Узбекистане

Новые санатории и грязелечебницы появятся в Узбекистане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Узбекистане решили развивать оздоровительный туризм, для этого в стране построят новые санатории и грязелечебницы. Здравницы откроются в регионах с подходящими условиями.

Оздоровительные курорты и санатории будут строиться в Узбекистане, постановление об активном развитии в Узбекистане медицинского и оздоровительного туризма подписал президент Шавкат Мирзиеев.

В стране будет создан бренд медицинского туризма «Авиценна», появится кластер медицинского туризма. Будут открыты санатории-гостиницы различных категорий «звездности», появятся новые курорты: их откроют в гора х и районах, где есть термальные источники или лечебные грязи.

К началу весны 2025 года в Узбекистане создадут единый реестр медицинских и оздоровительных учреждений на нескольких языках.

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