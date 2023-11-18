7 способов побороть тягу к сладкому: вишня, жвачка, вода...

Поддерживайте водный баланс
Аппетит может быть признаком не голода, а жажды. Сигналы о голоде и жажде в нашем мозгу могут быть схожими, что приводит к путанице. Гипоталамус отвечает за сигналы как жажды, так и голода, они иногда могут неправильно интерпретироваться. Когда вы обезвожены, вы не можете эффективно перерабатывать накопленную энергию. Вместо потребления сахара для быстрого повышения энергии питьевая вода может помочь восполнить энергию.
Сделайте себе подарок
В большинстве случаев ваша тяга к сладкому вызвана запросом не желудка, а мозга, поэтому она скорее психологическая, нежели физиологическая. Поэтому вы можете сделать себе маленький подарок, отправиться на массаж, маникюр, заняться физическими упражнениями, послушать подкаст или посмотреть любимый фильм.
Выделите для сладкого день
Этот пункт подойдет для тех, кому очень сложно совсем отказаться от сладкого. Так, для сладостей можно выделить пару дней в неделю, а потом сократить их до одного. Однако это не значит, что вы весь этот день должны отыгрываться за всю неделю и съесть все запасы ближайшей кондитерской. Плавное сокращение сахара поможет сократить стресс для организма от резкого отказа от сладкого.
Найдите полезную замену
Речь идет не о сахарозаменителях, а о натуральной замене. Сахар встречается не только во фруктах, но и в овощах. Его можно найти в тыкве, помидорах, моркови, свекле, перце. Легкий овощной салат может стать полезной заменой вредным перекусам.
Распланируйте ежедневную норму калорий
Еще одним вариантом отказаться от сладкого может стать планирование нормы калорий. Наличие четкого плана употребления белков/жиров/углеводов в сутки может помочь снизить вероятность импульсивных сладких перекусов.
Жуйте жевательную резинку
Когда возникает тяга к сладкому, которой вы пытаетесь сопротивляться, попробуйте пожевать жевательную резинку со вкусом мяты. Согласно проведенным исследованиям, жевательная резинка может помочь сократить тягу к перекусам. Однако потерянные калории будет хотеться восполнить во время приема основных блюд. Плюс сам мятный ароматизатор поможет отвлечь рецепторы.
Пейте вишневый сок
Ученые, проводившие исследования свойств вишни, выяснили, что ее сок оказывает положительное влияние на организм. Так, вишневый сок может укреплять иммунитет, улучшать сосуды, оказывать спазмолитическое и противовоспалительное действие, положительно влиять на работу сердца и помогать в случае бессонницы, а также снижать сахар в крови. Вишневый сок считается одним из самых низкокалорийных, а его терпкий вкус может послужить заменой вредным сладким напиткам. Однако если у вас есть заболевания ЖКТ или аллергия, то от этого сока стоит отказаться.