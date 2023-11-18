7 способов побороть тягу к сладкому: вишня, жвачка, вода...

Сладкий перекус может превратиться в привычный и впоследствии навредить здоровью. Простые углеводы без достаточного количества белков и жиров могут лишь ненадолго утолить голод. О том, как побороть чрезмерную тягу к сладким перекусам, расскажем в этом материале.

Поддерживайте водный баланс

Аппетит может быть признаком не голода, а жажды. Сигналы о голоде и жажде в нашем мозгу могут быть схожими, что приводит к путанице. Гипоталамус отвечает за сигналы как жажды, так и голода, они иногда могут неправильно интерпретироваться. Когда вы обезвожены, вы не можете эффективно перерабатывать накопленную энергию. Вместо потребления сахара для быстрого повышения энергии питьевая вода может помочь восполнить энергию.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Сделайте себе подарок

В большинстве случаев ваша тяга к сладкому вызвана запросом не желудка, а мозга, поэтому она скорее психологическая, нежели физиологическая. Поэтому вы можете сделать себе маленький подарок, отправиться на массаж, маникюр, заняться физическими упражнениями, послушать подкаст или посмотреть любимый фильм.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Выделите для сладкого день

Этот пункт подойдет для тех, кому очень сложно совсем отказаться от сладкого. Так, для сладостей можно выделить пару дней в неделю, а потом сократить их до одного. Однако это не значит, что вы весь этот день должны отыгрываться за всю неделю и съесть все запасы ближайшей кондитерской. Плавное сокращение сахара поможет сократить стресс для организма от резкого отказа от сладкого.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Найдите полезную замену

Речь идет не о сахарозаменителях, а о натуральной замене. Сахар встречается не только во фруктах, но и в овощах. Его можно найти в тыкве, помидорах, моркови, свекле, перце. Легкий овощной салат может стать полезной заменой вредным перекусам.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Распланируйте ежедневную норму калорий

Еще одним вариантом отказаться от сладкого может стать планирование нормы калорий. Наличие четкого плана употребления белков/жиров/углеводов в сутки может помочь снизить вероятность импульсивных сладких перекусов.

Жуйте жевательную резинку

Когда возникает тяга к сладкому, которой вы пытаетесь сопротивляться, попробуйте пожевать жевательную резинку со вкусом мяты. Согласно проведенным исследованиям, жевательная резинка может помочь сократить тягу к перекусам. Однако потерянные калории будет хотеться восполнить во время приема основных блюд. Плюс сам мятный ароматизатор поможет отвлечь рецепторы.

Пейте вишневый сок

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ученые, проводившие исследования свойств вишни, выяснили, что ее сок оказывает положительное влияние на организм. Так, вишневый сок может укреплять иммунитет, улучшать сосуды, оказывать спазмолитическое и противовоспалительное действие, положительно влиять на работу сердца и помогать в случае бессонницы, а также снижать сахар в крови. Вишневый сок считается одним из самых низкокалорийных, а его терпкий вкус может послужить заменой вредным сладким напиткам. Однако если у вас есть заболевания ЖКТ или аллергия, то от этого сока стоит отказаться.