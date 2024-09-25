Вестник Кавказа

Как на Генассамблее ООН обсуждали армяно-азербайджанское урегулирование

Мария Уткина
Здание ООН в Нью-Йорке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Нью-Йорке завершилась неделя высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН, в рамках которой речь шла, в частности, о подписании армяно-азербайджанского мирного договора. Расскажем, что говорили представители Турции, Ирана, Армении и Азербайджана об урегулировании конфликта.

Эрдоган о нормализации отношений Баку и Еревана

Первым среди руководителей государств по теме Южного Кавказа на Генассамблее ООН высказался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он выразил полную поддержку ходу азербайджано-армянского мирного процесса, отметив, что он должен также  ускорить нормализацию отношений Армении с Турцией.

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции

Президент Турции также подчеркнул важность Конференции COP29, которая пройдет в Баку в ноябре, для решения связанных с изменением климата вопросов.

Глава МИД Турции Хакан Фидан, сопровождавший Эрдогана в ходе визита в Нью-Йорк, также уделил внимание вопросу азербайджано-армянского мирного процесса во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Пезешкиан об урегулировании конфликтов

Впервые выступавший на Генассамблее ООН в качестве президента Ирана Масуд Пезешкиан много говорил о ситуации на Ближнем Востоке. Его слова о том, что безопасность и интересы ни одной страны мира не должны быть достигнуты за счет подрыва безопасности и интересов других государств, относятся к любому конфликту. Для разрешения противоречий Пезешкиан призвал фокусироваться на возможностях и перспективах для сотрудничества.

Кобахидзе о нормализации отношений Баку и Еревана

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе на Генассамблее приветствовал процесс мирного урегулирования между Ереваном и Баку и выступил за такой формат сотрудничества между странами региона, который бы способствовал укреплению доверия между южнокавказскими государствами.

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии

По мнению Кобахидзе, разногласия необходимо оставить в прошлом, а Южный Кавказ должен стать регионом новых возможностей.

Пашинян о нормализации отношений Баку и Еревана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заметил, что его четвертое выступление на Генассамблее ООН выгодно отличается от первых трех, поскольку сегодня стало ясно, что мир между Ереваном и Баку не просто возможен, но и достижим. Он напомнил, что Баку и Ереван подписали документ о делимитации границы и теперь готовы к подписанию договора об утверждении мира и межгосударственных отношений.

Никол Пашинян
© Фото: Сайт премьер-министра Армении

Поскольку несколько пунктов документа согласовать пока не получается, Пашинян предложил заключить договор на основе уже согласованных положений. В Баку исходят из того, что без изменения Конституции Армении, содержащей территориальные претензии к Азербайджану, подписание мирного договора невозможно. Пашинян выразил готовность изменить Конституцию после подписания договора, но с оговоркой: сначала договор направят в КС Армении, чтобы проверить, соответствует ли он Основному закону республики, и если он будет противоречить, потребуются конституционные изменения.

Байрамов о нормализации отношений Баку и Еревана

Глава азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов на Генассамблее говорил о Конференции ООН по климату, которая пройдет в Баку, а также об армяно-азербайджанском урегулировании. Он напомнил, что Баку предложил Еревану мир на равных условиях не только в соответствии с нормами и принципами международного права, но и на основе взаимного признания суверенитета и территориальной целостности.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Подводя предварительные итоги 2024 года, глава МИД рассказал о прогрессе, достигнутом путем прямых переговоров, отметив разработку соглашения и комплекса мер по укреплению доверия, а также проведению делимитации и демаркации границы.

Заверив, что Азербайджан продолжит продвигать этот процесс во имя будущего всего южнокавказского региона, Байрамов выразил уверенность в том, что этот мирный процесс будет доведен до логического завершения, но для этого потребуются и усилия Армении, а не “игра в одни ворота”.

Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства перечислил факторы, способные ускорить заключение мирного соглашения:

  1. Юридический отказ Армении от территориальных претензий, для чего требуется внесение поправок в Конституцию Армении.
  2. Отказ Еревана, увеличивающего военный бюджет и наращивающего вооружения, от попыток сохранить обусловленные конфликтом нарративы и структуры, которые уже устарели.

Встречи по Южному Кавказу на Генассамблее ООН

  1. Встреча Байрамова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна Мирзояна прошла 26 сентября в закрытом для прессы формате при участии госсекретаря США Энтони Блинкена. Как сообщила пресс-служба азербайджанского МИД, во время переговоров был подчеркнут прогресс, достигнутый обеими странами на пути к устойчивому миру. Предыдущий раунд переговоров по соглашению о мире состоялся между главами МИД несколько месяцев назад, и сейчас, по словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, примерно 80% текста мирного соглашения уже согласовано. Во время нью-йоркской встречи армянский и азербайджанский дипломаты также обязались приложить дополнительные усилия для заключения мирного договора в наиболее короткие сроки.
  2. О встрече Эрдогана с Пашиняном подробности поступали уже не от пресс-служб, а из уст самого президента Турции во время его общения с журналистами. Турецкий лидер отметил позитивное отношение Пашиняна к решению проблем между Ереваном и Баку, отметив, что в Азербайджане придерживаются такого же подхода. Эрдоган выразил надежду, что стороны решат все проблемы сообща, добавив, что премьер Армении рассчитывает на содействие Турции в вопросе заключения мира с Азербайджаном.
  3. Со своей стороны Джейхун Байрамов в ходе личных встреч довел до сведения генсека ООН, председателя ОБСЕ, генсека ОИС, генсека Совета Европы, верховного представителя Альянса цивилизаций ООН, глав МИД Ирана, Швейцарии, Италии, Колумбии, Кении, Финляндии, Латвии и Эстонии, информацию о прогрессе в деле нормализации отношений между Баку и Ереваном, а также о подготовке, проводимой в рамках председательства COP29. Кроме того, темы, связанные с COP29, обсуждались на встречах главы азербайджанской дипломатии с коллегами из Египта, Португалии и Анголы, а также с комиссаром ЕС по защите климата.
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