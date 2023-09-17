10 главных археологических памятников Саудовской Аравии

На территориях, где сейчас находится Королевство Саудовская Аравия, сохранялись следы различных цивилизаций. От древнего оазиса Дедан до набатейского города Мадаин-Салих: расскажем, какие главные археологические памятники стоит увидеть в Саудовской Аравии и где их искать.

На территории Аравийского полуострова в разное время проживали представители таких древних цивилизаций как Ассирийского, Вавилонского и Набатейского царств. На полуострове зародились и такие как цивилизации как государство Дильмун и царство Кинда. До Арабского халифата в начале I тысячелетия до н. э. в Южной Аравии были Сабейское и Минейское царства. В результате на этих землях осталось множество культурных и археологических памятников, многие из которых были созданы тысячи лет назад. Это дает возможность путешественникам заглянуть в историю и представить, как выглядел Аравийский полуостров в древности.

Мадаин-Салих

В настоящее время Мадаин-Салих или Хегра входит в число лучших древних памятников Саудовской Аравии. Это был древний набатейский город, который оставался нетронутым более двух тысяч лет. Он был самым южным городом Набатейского царства и крупнейшим после столицы Набатеи - древнего города Петра в Иордании. Эту локацию еще называют археологический комплекс Аль-Хиджр. Именно он стал первым памятником на территории Саудовской Аравии, включенным в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Хегра славится грандиозными гробницами, высеченными в скалах, которые датируются I веком до н.э. - I веком н.э. Около 110 гробниц можно найти в этом древнем городе, расположенном посреди пустыни. Комплекс археологических объектов находится в знаменитом оазисе Аль-Ула. Эти впечатляющие сооружения дает хотя бы некоторое представление об архитектурном таланте набатеев.

Где искать: Хиджаз в административном округе Медина на северо-западе Саудовской Аравии, оазис Аль-Ула.

Дедан

Дедан (Дадан) - древний город-оазис в Аравийской пустыне, который когда-то служил столицей одного из древнейших королевств Аравии. Королевство Лихьян, основанное в VII веке до нашей эры, процветало на протяжении веков примерно до 65 г. до н. э. В результате территория королевства перешла к Набатейскому королевству, которое, в свою очередь, было завоевано римлянами в 106 г. н.э. Руины древнего города Дедан сегодня можно увидеть в Хурайбе: дворец, храм, использовавшийся для ритуалов и церемоний, и несколько высеченных в скалах гробниц.

Где искать: оазис Аль-Ула, в 25 км от Хегры.

Тайма

Тайма был древним оазисом на северо-западе Аравии, считавшийся одним из старейших городов на Аравийском полуострове. В городе еще с бронзового века проживали разные народы, в том числе - ассирийцы, вавилоняне, персы и евреи. Также называемый Тейма, город упоминался в нескольких местах Ветхого Завета. В городе 10 лет прожил последний царь Нововавилонского царства Набонид, перенеся туда свою резиденцию из Вавилона. Руины города лежат на территории современной провинции Табук.

Где искать: северо-запад Аравийского полуострова, провинция Табук, в 200 км от оазиса Аль-Ула.

Эд-Диръия

Эд-Диръия - это город, основанный XVIII веке, служивший столицей Первого Саудовского государства. Здесь можно увидеть впечатляющую арабскую архитектуру и красоту природы. Центр города входит в в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Где искать: долина Вади-Ханифа, провинция Эр-Рияд, в 20 км от столицы.

Остров Тарут

На острове Тарут находится одно из старейших человеческих поселений в мире, так как относится к 5 тысячелетию до н. э. В 3 тысячелетии до н. э. на соседнем острове, который сейчас называется Бахрейн, возникла цивилизация, известная как государство Дильмун, ставшее важным торговым центром и партнером для месопотамцев. После государства Дильмун остров Тарут населяли представители других цивилизаций, в том числе аккадцы, ассирийцы, персы, португальцы и османы. В настоящее время на острове остались археологические памятники, например построенный португальцами замок Тарут и мечеть Аль-Худар.

Где искать: Восточный административный район, в 25 км от города-порта Эд-Даммам.

Церковь Эль-Джубайль

До VII века христианство в Саудовской Аравии было стремительно развивающейся религией. В Аравии несколько лет провел апостол Павел, Аравию посетил и апостол Фома - один из учеников Иисуса. Тогда в регионе строились церкви, одной из которых была церковь Эль-Джубайль, возведенная примерно в IV веке. Это руины одной из древнейших христианских церквей в в этом регионе.

Где искать: Восточный административный район, в 12 км от города Эль-Джубайль.

Наскальные изображения верблюдов

В Саудовской Аравии осталось большое количество памятников наскального искусства. В месте, расположенном в провинции Аль-Джауф, были обнаружены удивительные вырезанные в скале изображения верблюдов и лошадей в натуральную величину, созданные 7-8 тысяч лет назад, когда этот район был заселен охотниками и пастухами. Эта археологическая находка была сделана в 2018 году, но тех пор удалось доказать, что изображения намного древнее, чем показали первичные исследования. Вероятно, это самое древнее изображение верблюдов в мире.

Где искать: провинция Аль-Джауф, в 30 км от города Сакака.

Думат аль-Джандал

Думат аль-Джандал - древний город-оазис, история которого восходит к 10 веку до н. э. В древности это был очень важный город для региона. На протяжении истории городом управляли представители разных народов, в том числе набатейцы и римляне. На археологической площадке сохранились руины, некоторые из которых относятся к эпохе палеолита, а наиболее интересны крепость Аль-Марид и мечеть VII века.

Где искать: провинция Аль-Джауф, в 40 км от города Сакака.

Петроглифы Бир-Хима

Бир-Хима - это одно из лучших мест, чтобы увидеть памятники наскального искусства в Саудовской Аравии. Локация находится в провинции Наджран, здесь сотни объектов с тысячами рисунков, относящихся к эпохам неолита и палеолита. Наскальные рисунки, внесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО, изображают как людей, так и животных, в том числе жирафов и верблюдов.

Где искать: юго-запад Саудовской Аравии, в 200 км к северу от города Наджран.

Аль-Ухдуд

Аль-Ухдуд - это древний город-крепость на границе Саудовской Аравии и Йемена. Аль-Ухуд - один из старейших постоянно населенных городов мира, люди там жили с VII века до н.э. Также это был крупный торговый центр Аравийского полуострова. На территории археологической площадки есть музей, где можно узнать больше об истории этого места.

Где искать: в 13 км от города Наджран.