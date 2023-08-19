Чем интересен оазис Аль-Ула в Саудовской Аравии

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Саудовская Аравия не входит в число часто посещаемых стран, но и путь королевства в сфере туризма начался не так давно. Оазис Аль-Ула - настоящая туристическая жемчужина Саудовской Аравии, чьи археологические секреты еще только предстоит раскрыть полностью. Вот что нужно знать при посещении саудовской Аль-Улы.

За последние годы в индустрии туризма наметился большой прогресс и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман не собирается останавливаться на достигнутом. В том числе в отношении одной интересной туристической достопримечательности - Аль-Улы, где расположен первый объект всемирного наследия ЮНЕСКО на территории Саудовской Аравии. В королевстве планируют сделать этот древний оазис конкурентом иорданской Петры.

В самой большой стране Ближнего Востока есть несколько достопримечательностей, которые делают ее достойной посещения. Во-первых, здесь находится одна из самых крупных пустынь мира Руб-эль-Хали, удивительный скальный массив Джебель-Фихрайн или "край света" около Эр-Рияда, а также руины города, входящего в Набатейское царство - могущественное древнее царство, слава о котором распространилась до Китая времен династии Хань.

Но новым местом притяжения туристом стал расположенный в самом сердце пустыни на северо-западе Саудовской Аравии оазис Аль-Ула. В этом году его даже внесли в список семи новых чудес света. Но что именно делает это место таким интересным? Вот что нужно знать об Аль-Уле.

Почему Аль-Ула - это чудо в пустыне?

Оазис Аль-Ула находится на северо-западе Саудовского королевства, там можно увидеть несколько уникальных достопримечательностей, включая комплекс скальных захоронений Мадаин-Салих или Хегра - первый объект Всемирного наследия ЮНЕСКО в Саудовской Аравии и крупнейшее после Петры поселение набатейской цивилизации. Не менее завораживает старый город Аль-Улы с глиняной и каменной архитектурой, куда до 2019 года без разрешения властей было не попасть.

Этот регион Саудовской Аравии поражает обширными равнинами, простирающимися до самого горизонта. Кроме скалистых базальных скал, которые окрашиваются в разные оттенки песочного цвета, кажется, ничто не нарушает монотонность негостеприимного ландшафта. Здесь нет ни дерева, ни травинки, воздух будто застыл, а над головой только голубое с вкраплениями серого полотно неба. Но в оазисе есть и пальмы и сельскохозяйственные земли.

До недавнего времени Хегра и Дедан, основанные минимум 2 тысячи лет назад, считались старейшими в стране. Тем не менее, археологические находки, сделанные в Аль-Уле, позволяют предположить, что там существовала процветающая цивилизация, которой, по оценкам, около 7000 лет.

До этих находок было распространено мнение, что в этой части Ближнего Востока мало то жил до бронзового века, то есть до 3000 г. до н.э. В 2021 году в одной из монументальных гробниц кроме человеческих костей были обнаружены фрагменты собачьих костей, что свидетельствует о приручении собак в Аль-Уле до бронзового века. Археологи сообщили, что эта собака жила примерно 4200-4000 лет до нашей эры. Более того, на костях собаки были зафиксированы признаки артрита, что говорит о том, что животное находилось с людьми до среднего или пожилого возраста.

В Аль-Уле в прошлом году открылся курорт с виллами, ресторанами и мини-бассейнами, есть глэмпинг. А каждую зиму уже несколько лет здесь проходит фестиваль культуры, кулинарии и музыки.

Как добраться до Аль-Улы?

Оазис Аль-Ула, расположенный на пути благовоний, который в древности связывал Аравийский полуостров со странами Средиземноморья и Месопотамии, находится в 400 км от Медины и 1041 км от Эр-Рияда. Добраться до Аль-Улы можно несколькими способами, в том числе на автобусе из этих двух городов, но путь на общественном транспорте из Эр-Рияда займет почти 11 часов. Также есть опция такси. Аэропорт расположен в 25 км к юго-востоку от Аль-Улы. Оттуда можно добраться на такси. Перелет из Эр-Рияда длится около двух часов.

Прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией пока нет, можно добраться с пересадками. С целью паломничества или туризма российские граждане для въезда в королевство должны заблаговременно получить электронную визу, которая действительна 90 дней.