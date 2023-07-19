До 1932 года королевства Саудовская Аравия не было на карте мира. Что было до ее появления, как Шекспир стал советником будущего короля Саудовской Аравии, как раньше называлась страна и почему она теперь так называется - рассказываем в этом материале.

Колыбель арабской цивилизации, место, где появился ислам и откуда он распространился на огромную территорию, один из крупнейших в мире экспортеров нефти и государство, делающее ставку на инновации - всё это современная Саудовская Аравия.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Саудовская Аравия до Саудовской Аравии

Чтобы понять, как раньше называлась Саудовская Аравия, нужно в первую очередь определить, какие территории исторически составили основу современного королевства. Таких территории, точнее, региона, четыре:

Хиджаз . Сегодня Хиджаз - западная и основная часть территории Саудовской Аравии, где находятся такие города как Мекка и Медина, а также Джидда и ряд других крупных агломераций. В различные исторические эпохи Хиджаз был частью Иудейского царства, затем входил в состав римской провинции Аравия Петрейская, потом был центром Праведного халифата, вскоре попал в зависимость от Египта, следом стал частью Османской Империи, потом находился в составе Саудовского государства, в начале XX века ненадолго обрел независимость, и в конце концов стал частью Королевства Саудовская Аравия.

. Сегодня Хиджаз - западная и основная часть территории Саудовской Аравии, где находятся такие города как Мекка и Медина, а также Джидда и ряд других крупных агломераций. В различные исторические эпохи Хиджаз был частью Иудейского царства, затем входил в состав римской провинции Аравия Петрейская, потом был центром Праведного халифата, вскоре попал в зависимость от Египта, следом стал частью Османской Империи, потом находился в составе Саудовского государства, в начале XX века ненадолго обрел независимость, и в конце концов стал частью Королевства Саудовская Аравия. Неджд. Сегодня Неджд - центральная часть Саудовской Аравии, где расположена столица королевства - Эр-Рияд и проживает треть населения страны. Именно с Неджда началась история дома Саудов, правящей династии в Саудовской Аравии. С древности на территории Неджда проживали многочисленные племена, бедуины, с которыми даже пытался бороться пророк Мухаммед. В эпоху исламских завоеваний некоторые из племён Неджда помогали Праведному халифату. Со временем Неджд остался на периферии мусульманского мира, периодически оказывался под контролем то Османской империи, то Саудовского государства, а в начале XX века перешел под управление Абдул-Азиза Аль Сауда - первого короля будущей Саудовской Аравии.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Эль-Хаса . Восточная часть современной Саудовской Аравии, где расположен оазис Эль-Хаса, внесённый в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. По свидетельствам историка Страбона, жившего в первом веке до нашей эры, Эль-Хаса была основана халдеями из Вавилона. Эль-Хаса, которая позднее станет частью Саудовской Аравии, с древних времён была важным коммерческим центром, через который проходили торговые пути, соединяющие Левант, Ирак и Индию. Со временем Эль-Хаса вошла в состав Бахрейна, потом была завоёвана Праведным халифатом, затем попала под контроль к Карматам, затем к Джабридам. В XVI веке Эль-Хаса становится частью Османской империи. Вплоть до начала XX века Эль-Хаса периодически контролировалась Саудовским государством, а затем вновь возвращалась Османской империи.

. Восточная часть современной Саудовской Аравии, где расположен оазис Эль-Хаса, внесённый в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. По свидетельствам историка Страбона, жившего в первом веке до нашей эры, Эль-Хаса была основана халдеями из Вавилона. Эль-Хаса, которая позднее станет частью Саудовской Аравии, с древних времён была важным коммерческим центром, через который проходили торговые пути, соединяющие Левант, Ирак и Индию. Со временем Эль-Хаса вошла в состав Бахрейна, потом была завоёвана Праведным халифатом, затем попала под контроль к Карматам, затем к Джабридам. В XVI веке Эль-Хаса становится частью Османской империи. Вплоть до начала XX века Эль-Хаса периодически контролировалась Саудовским государством, а затем вновь возвращалась Османской империи. Асир. Юго-Запад современного Королевства Саудовской Аравии и центр сельского хозяйства страны. В древние времена Асир был частью Сабейского царства, затем Химьяра, потом Аксума. С VII по XVI века Асир управлялся многочисленными исламскими династиями, затем находился под контролем Османской империи в составе вилайета Йемен, затем ненадолго обрел независимость в 1917 году. В 1925 году попал под протекторат ибн Сауда, а в 1934 году стал частью нового королевства Саудовская Аравия.

Таким образом, до того, как Саудовская Аравия стала Саудовской Аравией, она была представлена четырьмя историческими областями.

Как началась история Саудовской Аравии?

Дословно с арабского языка ”Королевство Саудовская Аравия” можно перевести как ”Арабское королевство Саудитов”. Своим названием страна обязана Саудитам, или Дому Саудов - правящей династии в стране. Сегодня Саудиты - одна из самых влиятельных и богатых семей в мире, но в середине XVIII века представили династии ибн Сауд даже не принадлежали к основным бедуинским племенам, населявшим и управлявшим территориями будущей Саудовской Аравии. Тем не менее в начале XVIII века - в 1726 году - Мухаммеду ибн Сауду в результате серии междоусобных войн удалось возглавить небольшой и бедный город Эд-Диръия. С этого момента официально начинается история Саудовской Аравии как таковой.

Первое Саудовское государство - 1744-1818

Первое Саудовское государство получило название Дирийский Эмират и появилось оно после того, как Мухаммед ибн Сауд повстречался с теологом Мухаммедом ибн Абдул-Ваххабом - основоположником ваххабизма, ратовавшим за возвращение к ранним мусульманским практикам пророка Мухаммеда и первых халифов. Он крайне негативно относился к чествованию святых и суфизму. В 1744 году ибн Сауд и ибн Абдул-Ваххаб заключили Дирийское соглашение, в рамках которого правитель из Неджда поддержал теолога и обязался обращать всех суннитов в ваххабизм.

С 1744 по 1780-е годы при поддержке соседних племен ибн Сауду удалось завоевать большую часть городов-оазисов Неджда.

В 1790-е годы Дирийский эмират получает контроль над Восточной Аравией

В 1803 году завоёвана Мекка

В 1805 году Медина переходит под контроль Саудитов, как и большая часть Хиджаза.

В 1811 году против Дирийского Эмирата выступает Мухаммед Али, вассал Османской империи из Египта.

К 1817 году Хиджаз вновь под контролем османов, а Первое Саудовское государство сокращается до размеров Неджда.

В 1818 году первая столица Саудовского государства - Эд-Диръия была разрушена до основания, и Дирийский Эмират прекратил своё существование.

Таким образом, государство на Аравийском полуострове, ставшее предшественником Саудовской Аравии носило название Дирийский Эмират.

Второе Саудовское государство - 1824-1891

В 1824 году внук Мухаммеда ибн Сауда, Турки ибн Абдулла, которому удалось скрыться во время противостояния с египтянами, захватил Эр-Рияд, провозгласив его столицей Эмирата Неджда или Второго Саудовского государства. В отличие от Первого Саудовского государства, Второе оказалось куда более осмотрительным в отношении Османской империи и действовало, скорее, как вассальное формирование, нежели как независимое образование, сосредоточившись в основном на конслолидации власти в Неджде и Восточной Аравии.

Эмират Неджд просуществовал до 1891 года, когда контроль над Эр-Риядом перешел Рашидидам из Эмирата Джебель-Шаммара.

Третье Саудовское государство

Своим появлением Третье Саудовское государство обязано во многом одному человеку - Абдул-Азизу ибн Фейсалу аль Сауду, сыну последнего эмира Второго Саудовского государства и будущему первому королю Саудовской Аравии. После завоевания Центральной Аравии Рашидидами, семья Абдул-Азиза была принята в Кувейте, а будущий первый король Саудовской Аравии становится воспитанником шейха Кувейта - Мубарака ибн Сабаха, который многому его научил, в том числе ориентироваться в политике, как во внутренней, так и во внешней.

Воспитанный опытным политиком Абдул-Азиз в 1902 году возвращает контроль над Эр-Риядом, воспользовавшись ослаблением Рашидидиов, и провозглашает себя эмиром нового Саудовского государства.

С 1902 по 1906 год Абдул-Азиз ведет борьбу с Аль Рашидом за управление Недждом.

В 1910 году Абдул-Азиз заводит дружбу с Уильямом Шекспиром, британским исследователем Аравийского полуострова, который вплоть до 1915 года был военным советником будущего короля Саудовской Аравии.

В 1913 году Эль-Хаса переходит под контроль Абдул-Азиза.

В 1915 году, заручившись поддержкой Британской империи, Абдул-Азиз продолжает завоевания на Аравийском полуострове.

В 1921 году Абдул-Азиз захватывает город Хаиль и провозглашает себя султаном Неджда.

В 1924-1925 годах Абдул-Азиз захватывает Королевство Хиджаз, а в 1926 году провозглашает себя Султаном Неджда и Королём Хиджаза.

В 1927 году Неджд был также преобразован в королевство. Так на карте мира появилось новое государство - Королевство Неджд и Хиджаз, ставшее прямым предшественником Королевства Саудовская Аравия.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Создание Саудовской Аравии

К началу 1930-х годов Абдул-Азизу удалось одержать верх над большинством внутренних и внешних врагов, экспансия на Аравийском полуострове продолжалась. 23 сентября 1932 года принц Фейсал ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, в то время наместник Королевства Хиджаз, от имени Абдул-Азиза Аль Сауда, провозгласил создание Королевства Саудовская Аравия во дворце Эль-Хамидия в Мекке. Так Саудовская Аравия, сменившая за почти два века множество названий, получила свое нынешнее имя - Королевство Саудовская Аравия.