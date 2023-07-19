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Как раньше называлась Саудовская Аравия

Екатерина Винник
Как раньше называлась Саудовская Аравия
До 1932 года королевства Саудовская Аравия не было на карте мира. Что было до ее появления, как Шекспир стал советником будущего короля Саудовской Аравии, как раньше называлась страна и почему она теперь так называется - рассказываем в этом материале.

Колыбель арабской цивилизации, место, где появился ислам и откуда он распространился на огромную территорию, один из крупнейших в мире экспортеров нефти и государство, делающее ставку на инновации - всё это современная Саудовская Аравия.

Заправка в ОАЭ
 
Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Саудовская Аравия до Саудовской Аравии

Чтобы понять, как раньше называлась Саудовская Аравия, нужно в первую очередь определить, какие территории исторически составили основу современного королевства. Таких территории, точнее, региона, четыре:

  • Хиджаз. Сегодня Хиджаз - западная и основная часть территории Саудовской Аравии, где находятся такие города как Мекка и Медина, а также Джидда и ряд других крупных агломераций. В различные исторические эпохи Хиджаз был частью Иудейского царства, затем входил в состав римской провинции Аравия Петрейская, потом был центром Праведного халифата, вскоре попал в зависимость от Египта, следом стал частью Османской Империи, потом находился в составе Саудовского государства, в начале XX века ненадолго обрел независимость, и в конце концов стал частью Королевства Саудовская Аравия.
  • Неджд. Сегодня Неджд - центральная часть Саудовской Аравии, где расположена столица королевства - Эр-Рияд и проживает треть населения страны. Именно с Неджда началась история дома Саудов, правящей династии в Саудовской Аравии. С древности на территории Неджда проживали многочисленные племена, бедуины, с которыми даже пытался бороться пророк Мухаммед. В эпоху исламских завоеваний некоторые из племён Неджда помогали Праведному халифату. Со временем Неджд остался на периферии мусульманского мира, периодически оказывался под контролем то Османской империи, то Саудовского государства, а в начале XX века перешел под управление Абдул-Азиза Аль Сауда - первого короля будущей Саудовской Аравии.
Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
  • Эль-Хаса. Восточная часть современной Саудовской Аравии, где расположен оазис Эль-Хаса, внесённый в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. По свидетельствам историка Страбона, жившего в первом веке до нашей эры, Эль-Хаса была основана халдеями из Вавилона. Эль-Хаса, которая позднее станет частью Саудовской Аравии, с древних времён была важным коммерческим центром, через который проходили торговые пути, соединяющие Левант, Ирак и Индию. Со временем Эль-Хаса вошла в состав Бахрейна, потом была завоёвана Праведным халифатом, затем попала под контроль к Карматам, затем к Джабридам. В XVI веке Эль-Хаса становится частью Османской империи. Вплоть до начала XX века Эль-Хаса периодически контролировалась Саудовским государством, а затем вновь возвращалась Османской империи.
  • Асир. Юго-Запад современного Королевства Саудовской Аравии и центр сельского хозяйства страны. В древние времена Асир был частью Сабейского царства, затем Химьяра, потом Аксума. С VII по XVI века Асир управлялся многочисленными исламскими династиями, затем находился под контролем Османской империи в составе вилайета Йемен, затем ненадолго обрел независимость в 1917 году. В 1925 году попал под протекторат ибн Сауда, а в 1934 году стал частью нового королевства Саудовская Аравия.

Таким образом, до того, как Саудовская Аравия стала Саудовской Аравией, она была представлена четырьмя историческими областями.

Как началась история Саудовской Аравии?

Дословно с арабского языка ”Королевство Саудовская Аравия” можно перевести как ”Арабское королевство Саудитов”. Своим названием страна обязана Саудитам, или Дому Саудов - правящей династии в стране. Сегодня Саудиты - одна из самых влиятельных и богатых семей в мире, но в середине XVIII века представили династии ибн Сауд даже не принадлежали к основным бедуинским племенам, населявшим и управлявшим территориями будущей Саудовской Аравии. Тем не менее в начале XVIII века - в 1726 году - Мухаммеду ибн Сауду в результате серии междоусобных войн удалось возглавить небольшой и бедный город Эд-Диръия. С этого момента официально начинается история Саудовской Аравии как таковой.

Первое Саудовское государство - 1744-1818

Первое Саудовское государство получило название Дирийский Эмират и появилось оно после того, как Мухаммед ибн Сауд повстречался с теологом Мухаммедом ибн Абдул-Ваххабом - основоположником ваххабизма, ратовавшим за возвращение к ранним мусульманским практикам пророка Мухаммеда и первых халифов. Он крайне негативно относился к чествованию святых и суфизму. В 1744 году ибн Сауд и ибн Абдул-Ваххаб заключили Дирийское соглашение, в рамках которого правитель из Неджда поддержал теолога и обязался обращать всех суннитов в ваххабизм.

  • С 1744 по 1780-е годы при поддержке соседних племен ибн Сауду удалось завоевать большую часть городов-оазисов Неджда.
  • В 1790-е годы Дирийский эмират получает контроль над Восточной Аравией
  • В 1803 году завоёвана Мекка
  • В 1805 году Медина переходит под контроль Саудитов, как и большая часть Хиджаза.
  • В 1811 году против Дирийского Эмирата выступает Мухаммед Али, вассал Османской империи из Египта.
  • К 1817 году Хиджаз вновь под контролем османов, а Первое Саудовское государство сокращается до размеров Неджда.
  • В 1818 году первая столица Саудовского государства - Эд-Диръия была разрушена до основания, и Дирийский Эмират прекратил своё существование.

Таким образом, государство на Аравийском полуострове, ставшее предшественником Саудовской Аравии носило название Дирийский Эмират.

Второе Саудовское государство - 1824-1891

 

В 1824 году внук Мухаммеда ибн Сауда, Турки ибн Абдулла, которому удалось скрыться во время противостояния с египтянами, захватил Эр-Рияд, провозгласив его столицей Эмирата Неджда или Второго Саудовского государства. В отличие от Первого Саудовского государства, Второе оказалось куда более осмотрительным в отношении Османской империи и действовало, скорее, как вассальное формирование, нежели как независимое образование, сосредоточившись в основном на конслолидации власти в Неджде и Восточной Аравии.

Эмират Неджд просуществовал до 1891 года, когда контроль над Эр-Риядом перешел Рашидидам из Эмирата Джебель-Шаммара.

Третье Саудовское государство

Своим появлением Третье Саудовское государство обязано во многом одному человеку - Абдул-Азизу ибн Фейсалу аль Сауду, сыну последнего эмира Второго Саудовского государства и будущему первому королю Саудовской Аравии. После завоевания Центральной Аравии Рашидидами, семья Абдул-Азиза была принята в Кувейте, а будущий первый король Саудовской Аравии становится воспитанником шейха Кувейта - Мубарака ибн Сабаха, который многому его научил, в том числе ориентироваться в политике, как во внутренней, так и во внешней.

Воспитанный опытным политиком Абдул-Азиз в 1902 году возвращает контроль над Эр-Риядом, воспользовавшись ослаблением Рашидидиов, и провозглашает себя эмиром нового Саудовского государства.

  • С 1902 по 1906 год Абдул-Азиз ведет борьбу с Аль Рашидом за управление Недждом.
  • В 1910 году Абдул-Азиз заводит дружбу с Уильямом Шекспиром, британским исследователем Аравийского полуострова, который вплоть до 1915 года был военным советником будущего короля Саудовской Аравии.
  • В 1913 году Эль-Хаса переходит под контроль Абдул-Азиза.
  • В 1915 году, заручившись поддержкой Британской империи, Абдул-Азиз продолжает завоевания на Аравийском полуострове.
  • В 1921 году Абдул-Азиз захватывает город Хаиль и провозглашает себя султаном Неджда.
  • В 1924-1925 годах Абдул-Азиз захватывает Королевство Хиджаз, а в 1926 году провозглашает себя Султаном Неджда и Королём Хиджаза.
  • В 1927 году Неджд был также преобразован в королевство. Так на карте мира появилось новое государство - Королевство Неджд и Хиджаз, ставшее прямым предшественником Королевства Саудовская Аравия.
Зонтики на пляже в Дубае
Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Создание Саудовской Аравии

К началу 1930-х годов Абдул-Азизу удалось одержать верх над большинством внутренних и внешних врагов, экспансия на Аравийском полуострове продолжалась. 23 сентября 1932 года принц Фейсал ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, в то время наместник Королевства Хиджаз, от имени Абдул-Азиза Аль Сауда, провозгласил создание Королевства Саудовская Аравия во дворце Эль-Хамидия в Мекке. Так Саудовская Аравия, сменившая за почти два века множество названий, получила свое нынешнее имя - Королевство Саудовская Аравия.

Почему Саудовская Аравия такая богатая?

Почему Саудовская Аравия такая богатая?

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