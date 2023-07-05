Почему Саудовская Аравия такая богатая?

Какой основной источник дохода Саудовской Аравии?
На сегодняшний день Саудовская Аравия, государство на Аравийском полуострове, - один из основных экспортеров нефти и нефтепродуктов в мире. Через ОПЕК - Организацию стран-экспортеров нефти - королевство контролирует значительную часть мирового рынка нефти. Таким образом, нефть - основной источник дохода Саудовской Аравии, который обеспечивает более двух третей прибыли страны. Но так было не всегда.
Саудовская Аравия до нефти
Современное королевство Саудовская Аравия было основано в 1932 году. В первые шесть лет существования там жили в основном кочевые племена, а экономика опиралась на натуральное хозяйство. Главным источником дохода были паломники-мусульмане, приезжавшие в священные города - Мекку и Медину. Однако в связи с Великой депрессией число религиозных туристов значительно снизилось, и необходимо было каким-то образом решать проблему нехватки средств. Вот тогда-то и выходит на первый план вопрос нефти.
Почему была сделана ставка на нефть?
Королевство, практически не имевшее дохода в условиях мирового экономического кризиса, сделало ставку на нефть, как на потенциальный источник дохода по следующим причинам:
- нефть уже была обнаружена на Ближнем Востоке - в Иране, Ираке и Бахрейне
- спрос на нефть значительно рос с каждым годом, а мировые индустриальные экономики готовы были платить за ресурс
- как такового дохода у королевства Саудовская Аравия не было.
В 1938 году на принадлежавшей американской компании скважине в городе Даммам была обнаружена первая в Саудовской Аравии нефть, которая в скором времени полностью изменила как экономику, так и международное положение королевства в Персидском заливе.
Как нефть изменила Саудовскую Аравию?
- С обнаружением нефти в Саудовской Аравии начинается активная добыча, и вместе с тем преображается сама Саудовская Аравия:
- создается инфраструктура: строятся транспортные развязки, водопроводы, прокладывается канализация;
- создается ирригационная система, благодаря которой страна начинает сама обеспечивать себя зерном;
- развиваются культурные и образовательные центры;
- развивается система здравоохранения;
- привлекается огромное количество рабочих-мигрантов;
- Саудовская Аравия становится влиятельным политическим игроком на Ближнем Востоке:
- Королевство контролирует мировой нефтяной рынок посредством ОПЕК.
К середине 1950-х годов королевство стало вторым в мире (после Ирана) производителем нефти. Сегодня Саудовская Аравия - первый в мире производитель нефти. В 2022 году нефтяная компания (одна из самых богатых в мире) Saudi Aramco, установила рекорд по прибыли - $161 млрд.
На чем зарабатывает Саудовская Аравия
Итак, на чем же зарабатывает королевство в Персидском заливе? Доходы Саудовской Аравии за 2022 год составили 1,27 трлн риалов или $340 млрд. Из них:
- более 857 млрд ($228 млрд) - доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов
- более 220 млрд ($58 млрд) - доходы от налогообложения
- около 123 млрд ($32 млрд) - доходы от инвестиционных проектов
- около 70 млрд ($18 млрд) - доходы от туризма.
Диверсификация экономики Саудовской Аравии?
После первого нефтяного бума в 1970-х годах, обеспечившего значительные доходы Саудовской Аравии, королевство впервые задумывается над диверсификацией, то есть обеспечением экономики не только за счет нефти. С этой целью в 1971 году создается Инвестиционный фонд. Тем не менее краеугольным камнем диверсификации фонд стал только в 2016 году.
"Видение 2030” и инвестиционный фонд Саудовской Аравии
В 2016 году наследный принц королевства Мухаммед ибн Салман представил собственный план экономических и социальных реформ под названием ”Видение-2030”. Суверенный фонд Саудовской Аравии был назван основой экономического плана, призванного, в первую очередь диверсифицировать нефтяную экономику страны за счет развития:
- технологий
- здравоохранения
- туризма
- спорта.
В настоящее время Суверенный фонд управляет капиталом в размере $700 млрд, а к 2030 году планируется его расширение до $3 трлн.
Во что вкладывает Саудовская Аравия?
Для укрепления экономики Саудовская Аравия, которая на сегодняшний день занимает 19-е место в мире по ВВП ($876 млрд), вкладывает средства в:
- сельское хозяйство и переработку пищевой продукции
- энергетика (в том числе зеленую)
- здравоохранение
- промышленность
- фармацевтику и биотехнологии
- химическую промышленность
- недвижимость
- туризм
- транспорт.
В Саудовской Аравии все богатые?
- В Саудовской Аравии самое большое количество миллионеров на Ближнем Востоке. Всего в королевстве, население которого почти 35 млн человек, проживает 224 тыс. миллионеров.
- Число миллиардеров в Саудовской Аравии тоже самое большое на Ближнем Востоке - 71 человек. Их общее состояние оценивается в $205 млрд.
- Жители Саудовской Аравии зарабатывают в среднем $2,7 тыс. причем разница в зарплатах между мужчинами и женщинами, занимающими одну и ту же должность, более 20%.
- Уровень безработицы в Саудовской Аравии - 4,8%
- Минимальная стоимость жизни в Саудовской Аравии (без аренды жилья) составляет около $1,3 тыс.
- Стоимость бензина в Саудовской Аравии - $0,62 за литр, дизельного топлива - $0,17 за литр.