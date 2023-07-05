Почему Саудовская Аравия такая богатая?

Саудовская Аравия в течение первого десятилетия с момента создания существовала за счет натурального хозяйства. Сегодня королевство заключает многомиллионные контракты с мировыми футболистами и строит города за миллиарды долларов. Расскажем, как Саудовская Аравия стала богатой, сколько там миллионеров и много ли зарабатывают ее жители.

Какой основной источник дохода Саудовской Аравии?

На сегодняшний день Саудовская Аравия, государство на Аравийском полуострове, - один из основных экспортеров нефти и нефтепродуктов в мире. Через ОПЕК - Организацию стран-экспортеров нефти - королевство контролирует значительную часть мирового рынка нефти. Таким образом, нефть - основной источник дохода Саудовской Аравии, который обеспечивает более двух третей прибыли страны. Но так было не всегда.

Саудовская Аравия до нефти

Современное королевство Саудовская Аравия было основано в 1932 году. В первые шесть лет существования там жили в основном кочевые племена, а экономика опиралась на натуральное хозяйство. Главным источником дохода были паломники-мусульмане, приезжавшие в священные города - Мекку и Медину. Однако в связи с Великой депрессией число религиозных туристов значительно снизилось, и необходимо было каким-то образом решать проблему нехватки средств. Вот тогда-то и выходит на первый план вопрос нефти.

Почему была сделана ставка на нефть?

Королевство, практически не имевшее дохода в условиях мирового экономического кризиса, сделало ставку на нефть, как на потенциальный источник дохода по следующим причинам:

нефть уже была обнаружена на Ближнем Востоке - в Иране, Ираке и Бахрейне

спрос на нефть значительно рос с каждым годом, а мировые индустриальные экономики готовы были платить за ресурс

как такового дохода у королевства Саудовская Аравия не было.

В 1938 году на принадлежавшей американской компании скважине в городе Даммам была обнаружена первая в Саудовской Аравии нефть, которая в скором времени полностью изменила как экономику, так и международное положение королевства в Персидском заливе.

Как нефть изменила Саудовскую Аравию?

С обнаружением нефти в Саудовской Аравии начинается активная добыча, и вместе с тем преображается сама Саудовская Аравия:

создается инфраструктура: строятся транспортные развязки, водопроводы, прокладывается канализация;

создается ирригационная система, благодаря которой страна начинает сама обеспечивать себя зерном;

развиваются культурные и образовательные центры;

развивается система здравоохранения;

привлекается огромное количество рабочих-мигрантов;

Саудовская Аравия становится влиятельным политическим игроком на Ближнем Востоке:

Королевство контролирует мировой нефтяной рынок посредством ОПЕК.

К середине 1950-х годов королевство стало вторым в мире (после Ирана) производителем нефти. Сегодня Саудовская Аравия - первый в мире производитель нефти. В 2022 году нефтяная компания (одна из самых богатых в мире) Saudi Aramco, установила рекорд по прибыли - $161 млрд.

На чем зарабатывает Саудовская Аравия

Итак, на чем же зарабатывает королевство в Персидском заливе? Доходы Саудовской Аравии за 2022 год составили 1,27 трлн риалов или $340 млрд. Из них:

более 857 млрд ($228 млрд) - доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов

более 220 млрд ($58 млрд) - доходы от налогообложения

около 123 млрд ($32 млрд) - доходы от инвестиционных проектов

около 70 млрд ($18 млрд) - доходы от туризма.

Диверсификация экономики Саудовской Аравии?

После первого нефтяного бума в 1970-х годах, обеспечившего значительные доходы Саудовской Аравии, королевство впервые задумывается над диверсификацией, то есть обеспечением экономики не только за счет нефти. С этой целью в 1971 году создается Инвестиционный фонд. Тем не менее краеугольным камнем диверсификации фонд стал только в 2016 году.

"Видение 2030” и инвестиционный фонд Саудовской Аравии

В 2016 году наследный принц королевства Мухаммед ибн Салман представил собственный план экономических и социальных реформ под названием ”Видение-2030”. Суверенный фонд Саудовской Аравии был назван основой экономического плана, призванного, в первую очередь диверсифицировать нефтяную экономику страны за счет развития:

технологий

здравоохранения

туризма

спорта.

В настоящее время Суверенный фонд управляет капиталом в размере $700 млрд, а к 2030 году планируется его расширение до $3 трлн.

Во что вкладывает Саудовская Аравия?

Для укрепления экономики Саудовская Аравия, которая на сегодняшний день занимает 19-е место в мире по ВВП ($876 млрд), вкладывает средства в:

сельское хозяйство и переработку пищевой продукции

энергетика (в том числе зеленую)

здравоохранение

промышленность

фармацевтику и биотехнологии

химическую промышленность

недвижимость

туризм

транспорт.

В Саудовской Аравии все богатые?

В Саудовской Аравии самое большое количество миллионеров на Ближнем Востоке. Всего в королевстве, население которого почти 35 млн человек, проживает 224 тыс. миллионеров.

Число миллиардеров в Саудовской Аравии тоже самое большое на Ближнем Востоке - 71 человек. Их общее состояние оценивается в $205 млрд.

Жители Саудовской Аравии зарабатывают в среднем $2,7 тыс. причем разница в зарплатах между мужчинами и женщинами, занимающими одну и ту же должность, более 20%.

Уровень безработицы в Саудовской Аравии - 4,8%

Минимальная стоимость жизни в Саудовской Аравии (без аренды жилья) составляет около $1,3 тыс.

Стоимость бензина в Саудовской Аравии - $0,62 за литр, дизельного топлива - $0,17 за литр.