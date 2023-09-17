Почему в пустыне опасно? Как не потеряться в пустыне?

Саудовская Аравия занимает большую часть Аравийского полуострова. 90% Аравийского полуострова занимают тропические пустыни. Ежегодно по всему миру в пустынях пропадают сотни людей, в том числе в Саудовской Аравии. Однако Эр-Рияду удалось найти решение этой проблемы.

Сколько пустынь в Саудовской Аравии?

30% территории Саудовской Аравии представлено песчаными пустынями, простирающимися с севера на юг. Всего в Саудовской Аравии семь пустынь. Самые большие три:

Руб-эль-Хали. Это самая большая пустыня в Саудовской Аравии, занимающая площадь более 650 тысяч квадратных километров (площадь Саудовской Аравии 2,1 млн квадратных километров). Высота дюн в пустыне Руб-Эль-Хали достигает 250 метров. Пустыня на самом деле огромная и вызывает немалый интерес среди путешественников и искателей приключений. Пустыня Руб-эль-Хали занимает большую часть Восточной провинции, частично административные округа Наджран и Эр-Рияд. Руб-эль-Хали также называют ”Пустым кварталом”. Нафуд-эль-Кебир или Большой Нефуд. Площадь этой пустыни около 100 тысяч квадратных километров. Пустыня Большой Нефуд простирается от поселения Джубба до города Сакака, охватывая провинции Хаиль, Эль-Джауф и Табук. Пустыня Нефуд, как и Руб-Эль-Хали, предлагает широкий спектр развлечений для туристов. Малый Нефуд или Дехна. Пустыня Дехна служит звеном между Нефудом и ”Пустым кварталом” и занимает площадь в 45 тыс квадратных километров. Расположена пустыня вдоль трассы ”Даммам” к востоку от Эр-Рияда.

Чем опасны пустыни?

Несмотря на обширный туристический потенциал, пустыня - опасное место. В середине 2000-х годов в пустынях Саудовской Аравии пропадали как жители страны, так и экспатрианты, и нелегальные мигранты. В 2006 году общественность Саудовской Аравии была шокирована новостью об обнаружении тел женщины и троих ее детей в пустыне. Они ехали на машине через пустыню и заблудились. Отца детей и мужа женщины так и не удалось найти.

Опасность пустыни заключается в том, что:

На экстремальных температурах (в пустынях днем выше +40°C) взрослый человек обезвоживается всего за два часа.

В пустынях Саудовской Аравии водятся ядовитые змеи и смертельные скорпионы.

Ночью температура в пустынях Саудовской Аравии падает до -4°C.

Пустыни Саудовской Аравии огромны, поэтому поиски пропавших людей - задача сложная и не всегда эффективная.

Зачем лазеры в пустыне?

В 2021 году, по официальным данным, 142 человека пропали в обширных пустынях Саудовской Аравии. 28 из них погибли от голода и жажды, 100 были спасены, а 14 найти не удалось. В том же году более 13 тысяч автомобилей застряли в песчаных дюнах. Необходимость каким-то образом повысить шансы на спасение людей была очевидна, и Саудовская Аравия нашла способ.

Мохаммад Фохайд Аль-Сохайман Аль-Раммали, экоактивист и исследовать из Саудовской Аравии, придумал концепцию установки лазеров-маяков в местах, где есть вода. Целесообразность своей идеи он объяснил тем, что многие теряющиеся в пустынях погибают недалеко от источников воды, не сумев до них добраться.

Взяв идею Аль-Раммали за основу, министерство окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии установило 11 работающих на солнечных батареях лазеров в пустыне Нефуд. Любой заблудившийся, увидев свет, который испускает мощный лазер, поймет, где искать воду. Бизнесмены, заинтересовавшись проектом, пообещали профинансировать установку еще 100 таких лазеров между Хаилем и Аль-Джоуфом.

Безопасность в пустыне

Несмотря на то, что Саудовская Аравия делает все возможное, чтобы обезопасить свои пустыни для тех, кто отправляется в путешествие или на экскурсию по дюнам, следует соблюдать определенные правила, чтобы не оказаться в опасности:

Не покидайте свою экскурсионную группу и не отъезжайте на автомобиле в отдаленные районы пустыни без сопровождения опытного проводника.

Берите с собой как можно больше воды.

Не забывайте о теплых вещах: ночью в пустыне бывает холодно.

Внимательно слушайте все рекомендации гида и исполняйте их.