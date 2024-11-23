В Ставрополе упала цена на квадратный метр жилья

Стоимость квадратного метра жилья на "вторичке" в Ставрополе снизилась в ноябре. Отдать за "квадрат" придется чуть более 100 тыс рублей.

Эксперты зафиксировали снижение стоимости квадратного метра жилья на вторичном рынке в Ставрополе.

Сообщается, что цена за "квадрат" составила 102,5 тыс рублей в ноябре. Это на 0,42% ниже, чем было в прошлом месяце.

Снижение кажется незначительным, но даже такое падение стоимости позволило Ставрополю войти в пятерку городов страны по "демократизации" цен на жилье. Наибольшее снижение отмечается в Новокузнецке – на 0,61%. Здесь за квадратный метр придется отдать 94 тыс рублей в среднем, сообщает "РБК-Недвижимость" со ссылкой на аналитиков компании SRG.