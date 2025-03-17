ДТП в Ставрополе закончилось гибелью мотоциклиста

В Ставрополе мотоцикл врезался в иномарку. В результате погибли мотоциклист и его пассажир. Устанавливаются причины аварии.

Автоавария с участием иномарки и мотоцикла произошла в Ставрополе, есть погибшие, сообщает пресс-служб региональной Госавтоинспекции.

Трагедия произошла сегодня ночью на улице Западный обход. Мотоцикл Yamaha на большой скорости врезался в машину Haval. От удара машина наехала на бордюр и перевернулась.

В результате водитель и пассажир мотоцикла погибли на месте происшествия. Их личности устанавливают. Водитель иномарки не пострадала.

Отмечается, что в настоящее время устанавливаются все причины случившегося.