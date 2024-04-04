Вестник Кавказа

В Москве заменят опасные крыши

Строительство в Физули
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Порядка 700 крыш будут капитально отремонтированы в Москве в этом году. Работы пройдут в рамках региональной программы капитального ремонта.

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в этом году планируют провести капитальный ремонт более 700 крыш многоквартирных домов.

"Работы пройдут в рамках региональной программы капитального ремонта, приведем в порядок 712 кровель, из них 427 - плоские наплавляемые крыши и 285 - металлические скатные. Больше всего крыш обновим в Центральном (142), Северном (105) и Западном (65) административных округах"

 – заммэра Москвы Петр Бирюков.

Отметим, что капитальный ремонт крыши позволяет повысить  энергоэффективность дома. Новые материалы и технологии помогают снизить потребление энергии на отопление здания, что в свою очередь сказывается на счетах за коммунальные услуги. Кроме того, благодаря качественному ремонту, увеличивается срок службы кровли, что экономит средства на последующие ремонтные работы.

В результате проведения капитального ремонта крыш многоквартирных домов не только повышается уровень комфорта и безопасности жильцов, но и улучшается общий вид застройки. По словам Бирюкова, это важное мероприятие способствует сохранению капитальных вложений в жилье и обеспечивает долгосрочную устойчивость зданий к внешним воздействиям.   

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