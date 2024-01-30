Москва и Подмосковье приостановили выдачу прав и регистрацию автомобилей

Технический сбой сегодня привел к остановке регистрации автомобилей и выдачи водительских прав. О неполадках сообщают Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область.

Сбой в системе ГИБДД зафиксирован сегодня в ряде регионов Центральной России. В связи с этим временно приостановлена выдача водительских удостоверений и регистрация автомобилей.

О проблемах сообщают в ГИБДД столицы, Подмосковья, Петербурга, Ленинградской области.

"В связи с техническим сбоем программного обеспечения в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Москвы временно приостановлено оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений"

– Госавтоинспекция Москвы

Ведутся работы по устранению сбоя. Граждан просят сегодня отказаться от посещения регистрационно-экзаменационных отделов.