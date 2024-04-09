ГИБДД снова переименовали в ГАИ в России

Госавтоинспекция снова официально появилась в России – название ГИБДД больше использоваться не будет. Новое наименование уже размещено на сайте ведомства.

Следить за безопасностью дорожного движения в России теперь снова будет Госавтоинспекция (ГАИ), прежнее название ГИБДД отменено. О возвращении исторического наименования рассказал глава Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения.

"Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали такое название"

– Михаил Черников

Информацию распространило издание Autonews.

ГАИ возникла еще в 1930-е годы, однако регулирование движения на дорогах вошло в ее функции только в начале 1960-х, после ее объединения с ОРУД (Отдел по регулированию уличного движения).

Новое, но труднопроизносимое название ГИБДД структура получила в конце 1990-х. Предполагалось, что переименовал улучшит ее имидж. Но уже в начале 2000-х Владимир Путин постановил считать равнозначными аббревиатуры ГИБДД и ГАИ. Президент также говорил, что сам не понимает, зачем нужно было вводить такую сложную аббревиатуру.

Отметим, что на официальном сайте по адресу гибдд.рф размещено уже новое название.