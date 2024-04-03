Вестник Кавказа

Сбой остановил регистрацию авто в ГИБДД Ингушетии

Сбой остановил регистрацию авто в ГИБДД Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Технические неполадки, зафиксированные в в Москве и Санкт-Петербурге в системе ГИБДД, распространились и на другие регионы. Аналогичные проблемы, в частности, наблюдаются в Ингушетии.

Зарегистрировать машину и поменять водительское удостоверение временно нельзя в Ингушетии, предупредили в республиканском УГИБДД.

В ведомстве пояснили, что ЧП связано со сбоем в работе программного обеспечения. Ищут причину и работают над ее устранением. Жителей Ингушетии просят с пониманием отнестись к сложной ситуации.

Те же самые сложности теперь наблюдаются в Бурятии.

Изначально сообщалось о сбое в Москве и Московской области, а также Петербурге и Ленинградской области. Жителей этих регионов попросили обратиться за получением соответствующих услуг в другой день.

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