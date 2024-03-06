Самарканд переходит на "умные" светофоры

Автомобильных пробок в Самарканде будет меньше: на помощь водителям и инспекторам дорожного движения Самаркандской области придут новые светофорные системы из Китая, которые могут решить эту проблему.

На дорогах узбекского Самарканда начали устанавливать "умные" светофоры – они пришли на смену привычным и, к сожалению, уже безнадежно устаревшим старым приборам, призванным упорядочить транспортный поток на улицах третьего по численности населения города страны.

Внешне новые светофоры отличаются от старых лишь огромным циферблатом, отсчитывающим время до переключения света, и дополнительной камерой видеонаблюдения, а вот их внутренняя начинка принципиально другая, рассказали в УБДД Самаркандской области, передает Sputnik Узбекистан.

Главная особенность новых дорожных "инспекторов" – они способны решить проблему автомобильных пробок, анализируя получаемые данные об автомобильном потоке и подстраивая под него режим своей работы, в том числе - изменения продолжительности циклов включения и выключения. Помогают им в этом те самые "дополнительные" камеры, которые и считывают количество проезжающих машин.

Производит "умные" светофоры Китай: еще одна их особенность – возможность автономной работы. Даже если вдруг на улицах города пропадет электричество, встроенные аккумуляторы обеспечат работу светофора в течение пяти часов, добавили в УБДД области.

Пока в городе заменили на новые около 40 светофоров, в скором времени это ждет все остальные приборы, после чего их подключат к ситуационному центру городского УВД.