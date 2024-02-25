Вестник Кавказа

Мирзиеев: Ташкент станет городом пешеходов

Мирзиеев: Ташкент станет городом пешеходов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Узбекистана поручил властям создать в столице республики проект, по которому разгрузят магистрали города и сделают передвижение пешеходов более безопасным.

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев намерен сделать Ташкент городом пешеходов. Об этом было сказано во время приезда президента в центр регистрации и диагностики автотранспортных средств Узбекистана.

Мизиееву представили в ведомстве план по, которому будет организовано движение на дорогах Ташкента таким образом, чтобы были устранены заторы.

В свою очередь, президент указал, что в приоритете разработка мер по достижению безопасности пешеходов и развитие общественного транспорта.

Кроме этого, глава республики отметил важность увеличения пропускной способности на дорогах и снижение ДТП.

В качестве примера ведомство предоставило пилотный проект, по которому на одном из крупных перекрестков столицы были оборудованы островки безопасности для пешеходов и установлены управляемые светофоры. Автобусные остановки спроектированы таким образом, чтобы пассажирам было удобно совершать высадку и посадку.

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