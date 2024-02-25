Мирзиеев: Ташкент станет городом пешеходов

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев намерен сделать Ташкент городом пешеходов. Об этом было сказано во время приезда президента в центр регистрации и диагностики автотранспортных средств Узбекистана.
Мизиееву представили в ведомстве план по, которому будет организовано движение на дорогах Ташкента таким образом, чтобы были устранены заторы.
В свою очередь, президент указал, что в приоритете разработка мер по достижению безопасности пешеходов и развитие общественного транспорта.
Кроме этого, глава республики отметил важность увеличения пропускной способности на дорогах и снижение ДТП.
В качестве примера ведомство предоставило пилотный проект, по которому на одном из крупных перекрестков столицы были оборудованы островки безопасности для пешеходов и установлены управляемые светофоры. Автобусные остановки спроектированы таким образом, чтобы пассажирам было удобно совершать высадку и посадку.