В метро Ташкента выйдут на линии новые поезда

В столицу Узбекистана прибыли три новых поезда метро – после непродолжительных испытаний новые составы из четырех вагонов выйдут на линии, а к концу мая парк метрополитена Ташкента вырастет еще на восемь поездов.

Общественный транспорт Ташкента получил три новых состава метро – это современные поезда, оборудованные по последнему слову техники. В составе каждого из них – четыре вагона, сообщает пресс-служба Ташкентского метрополитена.

"В целях дальнейшего сокращения временных интервалов на линиях новые вагоны будут введены в эксплуатацию преимущественно на линии Yunusobod и Yer usti halqa yo'li"

- метрополитен Ташкента

Новые составы выйдут на линии уже через неделю-полторы – сразу после того, как закончатся их технические испытания, а значит, интервал между поездами станет короче, а добраться до станции назначения пассажирам будет удобнее, передает Sputnik Узбекистан.

Задача столичных метрополитеновцев – не только обновить порядком устаревший вагонный парк, но и максимально сократить интервалы между поездами. До конца мая нынешнего года на линии поэтапно выйдут еще восемь новых составов- добавили в пресс-службе.