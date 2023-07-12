В Грузии отреагировали на решение НАТО по членству страны

Опубликовано: 7:00, 12 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тбилиси приветствует итоговый документ саммита НАТО: в нем говорится, что альянс готов принять Грузию после выполнения условий. Статус кандидата несет для Грузии дополнительные риски, считает Кобахидзе.

МИД Грузии опубликовал заявление после принятия на саммите НАТО итогового документа, который подтвердил право страны на присоединению к альянсу.

"Грузинская сторона приветствует поддержку, выраженную в итоговом документе саммита, как в политическом, так и в практическом измерениях. Готовность, подтвержденная государствами-членами на саммите, чрезвычайно важна для Грузии, чтобы продолжить работу по реализации решения, принятого на саммите в Бухаресте, о том, что Грузия станет членом НАТО"

– МИД страны

Также в ведомстве добавили, что ценят факт признания альянсом значительного вклада страны в мировую безопасность. Тбилиси готов и дальше "продолжать свое активное участие в миссиях и операциях НАТО", отмечается в заявлении министерства.

При этом по мнению главы правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе, текущее положение дел является рискованным для Тбилиси.

"Грузия находится под постоянным риском. На самом деле это так. То есть пока мы выражаем стремление к членству и при этом находимся в состоянии не члена альянса, конечно у нас есть постоянный риск. Следовательно, чем дольше будет сохраняться такая ситуация, тем дольше будут сохраняться риски"

– Кобахидзе

Отметим, что еще в 2008 году альянс официально констатировал право Грузии на вступление. За 15 лет значительных перемен в этом вопросе не произошло.