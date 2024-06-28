Грузия примет участие в саммите НАТО

Глава МИД Грузии отправился в США, где пройдет саммит НАТО. Он примет участие во встрече министров стран-партнеров.
Глава грузинской дипломатии Илья Дарчиашвили отправился с визитом в Вашингтон, передают местные СМИ.
Министр примет участие в юбилейном саммите НАТО, а также во встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран-партнеров блока.
Помимо Дарчиашвили, на саммит приедут министры иностранных дел Азербайджана и Армении – Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян.
Стоит отметить, что визит главы МИД Грузии проходит на фоне пересмотра США отношений с Тбилиси. Ранее Штаты отложили учения «Достойный партнер» в Грузии, запланированные на 25 июля – 6 августа.