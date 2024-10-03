Вестник Кавказа

Грузия может закрыть избирательные участки в Израиле

Израиль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Избирательный участок недалеко от Тель-Авива может быть закрыт по просьбе внешнеполитического ведомства Грузии. Причина – небезопасная обстановка в регионе.

ЦИК Грузии может закрыть избирательный участок в израильском городе Рамат-Ган около Тель-Авива. Об этом комиссию попросил МИД республики.

В ведомстве уточнили, что причиной послужила напряженная обстановка на Ближнем Востоке, которая может угрожать гражданам Грузии.

Решение о закрытии участка будет принято на следующем заседании Центризбиркома Грузии.

Напомним, что в Грузии пройдут выборы в парламент. Они назначены на 26 октября.

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