Грузия может закрыть избирательные участки в Израиле

Избирательный участок недалеко от Тель-Авива может быть закрыт по просьбе внешнеполитического ведомства Грузии. Причина – небезопасная обстановка в регионе.
ЦИК Грузии может закрыть избирательный участок в израильском городе Рамат-Ган около Тель-Авива. Об этом комиссию попросил МИД республики.
В ведомстве уточнили, что причиной послужила напряженная обстановка на Ближнем Востоке, которая может угрожать гражданам Грузии.
Решение о закрытии участка будет принято на следующем заседании Центризбиркома Грузии.
Напомним, что в Грузии пройдут выборы в парламент. Они назначены на 26 октября.