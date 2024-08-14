Обстрел Израиля оказался фатальным для гражданина Грузии

Минувшей ночью при обстреле Израиля иранскими ракетами был тяжело ранен гражданин Грузии, он скончался в больнице, куда был доставлен после ранения.

Минувшей ночью в ходе массированного ракетного удара по Израилю был тяжело ранен гражданин Грузии – информацию об этом подтвердил МИД Грузии, сообщает грузинский телеканал телеканал "Имеди".

"В посольство Грузии в Израиле поступила информация об этом. Идет перепроверка по официальным каналам. На данном этапе мы можем подтвердить информацию о ранении одного гражданина Грузии"

- МИД Грузии

Ранения были столь тяжелыми, что все попытки врачей спасти пострадавшего не увенчались успехом – на операционном столе он скончался, сообщило агентство "Интерпрессньюс" со ссылкой на МИД Грузии, передает ТАСС.