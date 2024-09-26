В Иране назвали объекты, атакованные в Израиле во вторник

Стало известно, по каким целям в Израиле бил КСИР накануне. Об этом рассказал начальник Генштаба ВС Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери, информирует агентство Tasnim.
"У нас была возможность атаковать экономическую инфраструктуру Израиля, но мы атаковали только военные базы. Сегодня вечером мы провели удары по штаб-квартире "Моссада", авиабазе Наватим и Хацрим, также были произведены удары по стратегическим радарам и центрам концентрации израильской бронетехники"
– Багери
Напомним, Иран накануне выпустил по Израилю сотни ракет, после этого было объявлено об окончании операции. КСИР для удара по Израилю впервые применил гиперзвуковые ракеты. Иранская операция была проведена в ответ на ликвидацию израильскими военными генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы, а также главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" Аббаса Нилфорушана.