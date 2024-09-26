Вестник Кавказа

В Иране назвали объекты, атакованные в Израиле во вторник

В Иране назвали объекты, атакованные в Израиле во вторник
© Фото: IRNA
На территории Израиля вечером 1 октября Иран провел серию ударов по военным базам. Под огонь попали две авиабазы и штаб-квартира "Моссада".

Стало известно, по каким целям в Израиле бил КСИР накануне. Об этом рассказал начальник Генштаба ВС Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери, информирует агентство Tasnim.

"У нас была возможность атаковать экономическую инфраструктуру Израиля, но мы атаковали только военные базы. Сегодня вечером мы провели удары по штаб-квартире "Моссада", авиабазе Наватим и Хацрим, также были произведены удары по стратегическим радарам и центрам концентрации израильской бронетехники"

– Багери

Напомним, Иран накануне выпустил по Израилю сотни ракет, после этого было объявлено об окончании операции. КСИР для удара по Израилю впервые применил гиперзвуковые ракеты. Иранская операция была проведена в ответ на ликвидацию израильскими военными генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы, а также главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" Аббаса Нилфорушана.

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