В МИД опровергли отставку посла Грузии в США

В Грузии назвали ложной информацию об уходе со своего поста посла республики в США. Ранее об этом написал ряд СМИ.

Посол Грузии в Соединенных Штатах не уходит в отставку. Такое заявление распространил 25 сентября МИД республики.

"Информация, распространенная в СМИ об отставке чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Соединенных Штатах Америки Давида Залкалиани, не соответствует действительности"

– пресс-служба ведомства

Ранее СМИ сообщили, что между послом и премьер-министром Ираклием Кобахидзе произошел конфликт, после которого посол решил покинуть свой пост.

Напомним, Залкалиани возглавляет посольство Грузии в США с апреля 2022 года.