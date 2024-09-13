Вестник Кавказа

Грузия обвинила США во вмешательстве в выборы

Грузия обвинила США во вмешательстве в выборы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Введение Америкой санкций против грузинского руководства незадолго до выборов в парламент представляет собой вмешательство в предвыборный процесс, заявили в правящей "Грузинской мечте".

Вашингтон занимается вмешательством в избирательный процесс в Грузии, такое мнение выразил представитель парламентского большинства Гиви Миканадзе.

Он напомнили, что несколько дней назад Госдеп сообщил, что в его черный список были внесены глава Департамента по особым поручениям грузинского МВД и его зама. При этом, подчеркнул представитель "Мечты", никаких доказательств предоставлено не было, аргументация такого шага полностью отсутствовала.

Кроме того, по словам политика, США заявили, что десятки высокопоставленных чиновников, как правительственных, так и муниципальных, депутатов и их родных окажутся под визовыми санкциями.

"В предвыборный период подобные действия иностранного государства представляют вмешательство в предвыборный процесс и попытку влияния на волю избирателей"

– Миканадзе

Напомним, выборы в парламент Грузии назначены на субботу 26 октября.

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