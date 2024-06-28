В МИД Грузии отреагировали на решение ЕС заморозить интеграцию

Сегодняшнее решение Евросоюза не скажется на стремлении Грузии стать членом ЕС, заявили глава МИД республики. Он добавил, что у Грузии и ЕС есть обязательства по Соглашению об ассоциации.

Глава МИД Грузии прокомментировал решение Евросоюза приостановить процесс евроинтеграции республики и заморозить 30 млн евро, предназначавшиеся для Минобороны.

"Я бы не использовал тех очень строгих оценок, которые сделал посол США, и я считаю, что это – принятые на микроуровне решения, которые никак не воспрепятствуют стремлению Грузии интегрироваться в Евросоюз"

– Илья Дарчиашвили

Руководитель внешнеполитического ведомства акцентировал внимание на том, что та финансовая помощь, которую решили заморозить члены ЕС, служит усилению обороноспособности Грузии и развитию возможностей, которыми страна должна суметь предотвратить опасности.

"Нам непонятны такого типа, так сказать, микрорешения, так как никуда не исчезли вызовы в плане безопасности... Грузии еще больше нужно усиление обороноспособности"

– глава МИД

Он также заметил, что сотрудничество Грузии с ЕС в целом основано на Соглашении об ассоциации.

"У нас у всех свои обязательства. Мы последовательно, логично выполняем эти обязательства"

– грузинский министр