Вестник Кавказа

Ставрополь закрывает сезон фонтанов

Ставрополь закрывает сезон фонтанов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ставрополе с 7 октября перестанут работать все городские фонтаны. Их проверят и законсервируют до весны.

С приближением осени городские фонтаны Ставрополя начинают готовить к зимнему сезону. С 7 октября они будут закрыты. Эти конструкции, которые стали неотъемлемой частью городской инфраструктуры, проработали на протяжении пяти месяцев, радуя горожан своим водным спектаклями.

С окончанием работы фонтанов начнется процесс их подготовки к зимнему сезону. Каждый фонтан будет тщательно проверен на работоспособность. Это включает в себя не только визуальный осмотр, но и функционирование всех механизмов. Важно убедиться, что насосы, фильтры и другие системы функционируют надлежащим образом. Периодическая проверка этих компонентов помогает избежать крупных поломок в будущем и снижает необходимость масштабного ремонта.

«Это также важная часть для монтажа световых инсталляций, которые появляются во многих местах отдыха в преддверии новогодних праздников»

– администрация Ставрополя

Далее отмечается, что после того, как все необходимые работы по ремонту будут выполнены, фонтаны консервативно подготовят к зимнему сезону. Консервирование включает в себя несколько ключевых этапов. Во-первых, из фонтанов будет слита вода, чтобы избежать замерзания в конструкциях. Во-вторых, все подземные коммуникации будут проверены и, при необходимости, утеплены.

Также очень важным является сохранение декоративных элементов фонтанов. Некоторые из них могут быть повреждены в зимний период, если не предпринять должную защиту.

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