Совет ЕС продлил миссию в Армении

Миссия Евросоюза в Армении продлевается еще на два года: соответствующее решение вынес Совет ЕС сегодня. Структура определила и бюджет на эти сроки.

Мандат наблюдательной миссии ЕС в Армении продлен на срок почти до марта 2027 года, сообщение о принятом решении распространила пресс-служба Совета ЕС.

"Сегодня Совет принял решение о продлении мандата миссии Европейского союза в Армении (EUMA) еще на два года, до 19 февраля 2027 года"

– заявление

В пресс-службе уточнили и объем средств, которые будут выделены на работу EUMA на эти два года. Речь идет о сумме, превышающей €44 млн. Она рассчитана на промежуток с 20 февраля нынешнего года по 19 февраля 2027 года.

Кроме того, в сообщении отмечено значение миссии ЕС в Армении: она представляет собой самый значимый компонент усилий, которые реализует ЕС для обеспечения мира и стабильности.

В пресс-службе описали функционал миссии: ее задача, пояснили в Совете, заключается в том, чтобы наблюдать и информировать о происходящем на местах, помогать обеспечивать безопасность жителей и по возможности содействовать упрочению доверия между Ереваном и Баку.

"Мандатные задачи миссии остаются неизменными – она является и останется невооруженной гражданской миссией"

– пресс-служба

Из документа следует, что в составе миссии свыше двух сотен человек, если считать и представителей Армении, и участников из других стран. В частности, в рамках миссии ведут работу наблюдатели и гражданские эксперты из 25 стран ЕС, а также Канада.